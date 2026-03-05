Diário do Nordeste
Servidor público e empresário são investigados pela PF por suspeita de desvio de fósseis no Ceará

Durante a operação 'Raptor Legacy', foram apreendidos 56 fósseis e pedras semipreciosas em ação para desarticular contrabando no Ceará.

Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
objetos apreendidos, pedras semipreciosas, fosseis.
Legenda: A PF identificou sites nos quais eram ofertados fósseis com indícios de origem no Ceará.
Foto: Divulgação/PF-CE

Dezenas de fósseis e pedras semipreciosas foram apreendidos no Ceará, nesta quinta-feira (5), durante a deflagração da operação 'Raptor Legacy'. O material teria sido contrabandeado por uma quadrilha internacional especializada na extração e comercialização irregular de material pertencente à União.

Entre os investigados por participação no esquema estão um servidor público e um empresário, que mantinha comércio virtual especializado, "oferecendo diferentes tipos de fósseis aos compradores", segundo a Polícia Federal. Os nomes dos investigados não foram divulgados pela PF.

Foram cumpridas diligências nas cidades de Juazeiro do Norte e Nova Olinda, no Cariri cearense.

BUSCA E APREENSÃO

Os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão. Quatro em Nova Olinda e um em Juazeiro do Norte. 

"As medidas cautelares têm como objetivo a coleta de elementos de prova relacionados ao comércio irregular de fósseis provenientes da Bacia do Araripe, área reconhecida por seu relevante patrimônio paleontológico".
PF

A PF identificou sites por onde eram ofertados fósseis com indícios de origem no Ceará. 

