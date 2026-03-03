R$ 200 em troca de não divulgar vídeo íntimo: como agia o suspeito de extorquir mulheres no Ceará

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante sob suspeita de extorquir mãe e filha para não divulgar vídeos íntimos de uma das vítimas na internet. A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a documentos que indicam o modus operandi de Luís Gustavo Lima Freitas, agora preso preventivamente por decisão Judicial.

No último sábado (28), Luís foi capturado em Pacajus, quando ameaçava a vítima, além de exigir dela e da mãe da mulher uma quantia em dinheiro para não divulgar o conteúdo.

Por meio de um perfil de uma outra pessoa nas redes sociais, identificada como 'Vanda', Luís exigiu, primeiro da mãe da vítima, o valor de R$ 1 mil. Depois, disse à mulher que R$ 200 seria suficiente para evitar o 'vazamento das imagens'.

Veja também Segurança Dois homens são baleados na Grande Messejana em disputa entre facções CV e Massa Segurança Mulher é presa por suspeita de explorar sexualmente as filhas de 10 e 12 anos

A mãe da jovem chegou a prometer que iria transferir o valor nas próximas horas: "te garanto que vou cumprir, me dá até amanhã, meio-dia" disse a mulher pedindo que a pessoa por trás do perfil fake esquecesse "a filha dela".

Hirlana Carvalho Freitas Almeida, advogada do suspeito, destaca que ele tem bons antecedentes, que nunca foi preso ou processado e tem trabalho devidamente registrado.

“Os fatos relatados em inquérito serão devidamente esclarecidos junto ao juízo competente e é importante frisar que nessa fase preliminar não há condenação. O acusado prestará todos os esclarecimentos necessários no devido processo, ou seja, tudo será esclarecido em momento oportuno dentro dos autos”, disse a defesa.

VEJA PRINTS DAS CONVERSAS:

Foto: Arquivo.

Foto: Arquivo.

A mãe da vítima contou a situação à filha, que passou também a conversar com 'Vanda' perguntando "o que ela queria" e pedindo para resolver "de mulher para mulher".

Foto: Arquivo.

Enquanto dizia ao suspeito que tentaria o valor via empréstimo, a jovem entrou em contato com a Polícia e comunicou as ameaças formalmente via Boletim de Ocorrência (B.O.).

INVESTIGAÇÃO

A vítima disse aos investigadores que suspeitava apenas de um homem, com quem, segundo ela, tinha conversado há um ano e compartilhado imagens.

Enquanto a Polícia ia até a casa de Luís, a vítima continuava conversando com ele e recebendo ameaças. Os agentes bateram na porta do suspeito, que abriu segurando um celular em uma das mãos.

"Na ocasião, Luís Gustavo foi indagado sobre a possibilidade de oferecer acesso voluntário ao seu celular, tendo anuído com a solicitação". PCCE

Durante a verificação do aparelho, os policiais visualizaram a ligação e conversas via Instagram, com o perfil fake logado. Luís foi preso em flagrante na cidade de Pacajus, RMF.

Na versão apresentada pelo suspeito já na delegacia, ele diz ter adquirido o celular recentemente e que o perfil em nome de Vanda já estava logado. Depois, confessou ter recebido os vídeos por vontade própria da vítima, com quem conversou no passado.

Luís foi encaminhado para audiência de custódia e o Ministério Público do Ceará (MPCE) deu parecer pela conversão do flagrante em prisão preventiva. O Poder Judiciário decidiu por manter o homem preso, enquanto aguarda o andamento do processo.