Mulher é morta a tiros em lanchonete de Caucaia

Uma mulher de 33 anos morreu nesta sexta-feira (27), após ser baleada em uma lanchonete no bairro Nova Metrópole, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ela sofreu vários disparos de arma de fogo e chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

O Diário do Nordeste apurou com uma fonte da Polícia Militar que Kyvia Matias Lins estaria sendo ameaçada por se passar de servidora do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), prometer vantagens em troca de dinheiro e não cumprir. No entanto, não há confirmação oficial de que as ameaças têm relação com o assassinato.

Conforme depoimentos colhidos pela Polícia no local, a mulher cobrava dinheiro para anular multas, facilitar processos de habilitação, regularizar placas e executar outros serviços relacionados ao órgão, mas não cumpria o acordado e acumulava dívidas.

O Detran-CE foi procurado para informar se ela, de fato, fazia parte dos quadros de funcionários da pasta, mas ainda não deu retorno sobre o assunto. O nome dela, porém, não consta na lista de servidores nem da de terceirizados do departamento de trânsito.

Investigação

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Região Metropolitana de Fortaleza, que ainda está em diligências para elucidar o crime.