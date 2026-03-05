Acusado de matar três mulheres em Barreira é condenado a 45 anos de prisão após novo julgamento
Um dos criminosos era amigo de uma das vítimas e facilitou o acesso a elas.
Após um novo julgamento, ocorrido nesta quinta-feira (5), Francisco Natanael Fernandes da Silva, o Natan, de 35 anos, foi condenado a 45 anos de prisão pelas mortes de três mulheres ocorridas no município de Barreira, Maciço do Baturité, no dia 16 de maio de 2020.
O homem foi condenado pela morte de Denise Santos Souza; da namorada dela, Evelize da Costa Ferreira; e da amiga do casal, Maria Vitória Lima Pereira.
O assassinato das três mulheres foi motivado por disputa entre facções criminosas, segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).
Além dele, participaram da ação José Flávio Dantas da Silva, o Desin, já morto, e um adolescente, ainda de acordo com a denúncia do MPCE.
DETALHES DO CRIME
De acordo com a denúncia do MPCE, no dia do crime, Desin pilotava uma moto quando foi abordado por Natan e o adolescente. Os dois, faccionados, queriam ajuda para entrar na casa de Denise.
Desin era amigo da vítima, “tinha a confiança da vítima Denise a tal ponto de, eventualmente, dormir em sua casa”, segundo o MPCE. O homem então levou os outros dois ao local. Chegando à residência, a amiga abriu a porta e as três acabaram mortas.
Natan e o adolescente acreditavam que uma das vítimas fazia parte de uma facção rival. O adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de homicídio.
Natan foi condenado pela primeira vez e sentenciado com a mesma dosimetria penal, em dezembro de 2024, mas o julgamento foi anulado.
Durante o julgamento desta quinta-feira (5), Natan foi sentenciado por três homicídios duplamente qualificados, por motivo torpe e utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.