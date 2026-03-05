Homem é preso por distribuir anabolizantes em academias de Fortaleza

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por suspeita de distribuir ilegalmente anabolizantes em academias de Fortaleza e Região Metropolitana. Ele foi capturado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) no bairro José Walter, nessa quarta-feira (4).

As investigações iniciaram a partir de uma denúncia anônima. O suspeito foi flagrado realizando a entrega das substâncias quando foi abordado pelos policiais. Com ele, foram encontrados os anabolizantes.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os policiais localizaram mais medicamentos na residência do homem.

No total, foram apreendidos 504 caixas, 415 ampolas, 100 comprimidos e 270 cartelas das substâncias, além de uma pistola calibre .380 com munições, uma maquineta de cartão com comprovantes de vendas e aparelhos celulares.

Prisão

O suspeito foi conduzido para a 13ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, onde foi autuado em flagrante por crime contra a incolumidade pública. Conforme a PCCE, ele já responde por lesão corporal e contravenção penal, e está à disposição da Justiça.