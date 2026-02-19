PRF apreende carga com anabolizantes, canetas emagracedores e iPhones no Ceará

Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeitos do crime de contrabando e descaminho, na manhã dessa quarta-feira (18), no município de Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Eles foram abordados pelos policiais enquanto trafegavam pelo km 65 da BR-116. Com eles, foi encontrada uma grande carga de anabolizantes, medicamentos emagrecedores e aparelhos eletrônicos, sem documentação fiscal.

Entre os produtos encontrados estavam 25 iPhones, dois MacBooks, dois Apple Watch e outros dispositivos eletrônicos.

Anabolizantes em compartimentos ocultos

Durante vistoria, foram encontrados compartimentos ocultos no veículo, onde estavam armazenadas centenas de unidades de anabolizantes, incluindo esteroides como Durateston e Deca, além de dezenas de frascos e cartelas de outras substâncias hormonais. Ao todo, foram apreendidas mais de 200 ampolas de esteroides.

Também foram encontrados medicamentos comercializados como emagrecedores, inclusive canetas injetáveis utilizadas para perda de peso. Perfumes importados e um relógio estrangeiro também foram encontrados.

Aos policiais, o condutor, de 26 anos, informou que receberia R$ 6 mil pelo transporte da carga. Ele estava acompanhado de dois passageiros, de 28 e 23 anos, um deles com antecedentes por contrabando e descaminho.

Segundo a PRF, o trio teria atravessado a fronteira para a Ciudad Del Este, no Paraguai, onde adquiriu a mercadoria antes de ingressar no Brasil com destino ao Ceará.

Os três homens foram presos e o veículo apreendido. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal no Ceará, onde os envolvidos deverão responder pelos crimes de contrabando e descaminho, previstos nos artigos 334-A e 334 do Código Penal.