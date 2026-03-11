Membro de facção é preso por exigir 'taxas' de provedores de internet em Jucás

Um homem de 18 anos foi preso, na última segunda-feira (9), suspeito de extorquir dinheiro de empresários para permitir o funcionamento de provedores de internet no município de Jucás, no interior do Ceará.

As investigações policiais apontam que o acusado cobrava taxas ilegais das vítimas, fazendo ameaças para intimidá-las a pagar a quantia exigida. Ele chegou a atirar na fachada de uma empresa de internet da cidade de Tarrafas.

Suspeito integra facção criminosa

Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), o suspeito foi identificado como Carlos Alerrandro Adelino da Silva, membro da facção criminosa Comando Vermelho. Ele atuava como "matador" e era ligado ao líder do grupo na região.

Alerrandro foi autuado por participar de organização criminosa e extorsão. O acusado tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo, além de ser suspeito de um duplo homicídio.

Veja também Segurança Suspeito de atacar provedor de internet é morto em confronto com PMs no Ceará Segurança Suspeito de ataque a provedor de internet é preso em Caucaia

Conforme as autoridades, o homem passou por uma audiência de custódia nessa terça-feira (10) e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, para "garantia da ordem pública".

"Há evidente risco de reiteração delitiva, tanto pela própria participação em organização criminosa, como pelos delitos diretamente relacionados àquela atividade, tais como extorsão em face de comerciantes, ameaças à comunidade e desrespeito à própria administração da justiça, além de ostentar antecedentes infracionais por delitos extremamente graves", diz um trecho da decisão.

Prisões por ataques a provedores de internet

Desde julho de 2025, as forças de segurança do Ceará intensificaram as ações de combate a integrantes de grupos criminosos envolvidos em ataques e práticas de extorsão contra provedores de internet no Estado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, 80 pessoas já foram presas por participação direta nessas ações criminosas.

Os alvos são investigados por crimes como extorsão, ameaças e tentativas de monopolizar serviços de internet. A SSPDS reforça que as ações seguem de forma contínua em todo o Ceará, com o objetivo de identificar, localizar e prender outros envolvidos, além de desarticular a atuação de grupos criminosos ligados a esse tipo de prática criminosa.