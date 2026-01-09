Suspeito de ataque a provedor de internet é preso em Caucaia
Homem de 22 anos já possui passagens por tráfico e associação para o tráfico de drogas.
Um homem de 22 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nessa quinta-feira (8), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, suspeito de envolvimento no ataque a um provedor de internet.
O crime aconteceu na última terça-feira (6), no Pecém, em São Gonçalo do Amarante. A investigação da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) apontou que o indivíduo é um dos suspeitos que estavam no local do crime.
Ele foi localizado e detido em um imóvel no bairro Jurema e conduzido para a sede da Draco, onde foi autuado em flagrante por integrar organização criminosa armada.
O suspeito já possui passagens por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Os trabalhos policiais continuam para localizar outros suspeitos já identificados.