Suspeito de ataque a provedor de internet é preso em Caucaia

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nessa quinta-feira (8), em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, suspeito de envolvimento no ataque a um provedor de internet.

O crime aconteceu na última terça-feira (6), no Pecém, em São Gonçalo do Amarante. A investigação da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) apontou que o indivíduo é um dos suspeitos que estavam no local do crime.

Veja também Segurança Empresa cearense suspeita de desviar verbas da merenda escolar recebeu mais de R$ 60 milhões Segurança Cabo da PM e quatro criminosos morrem em operação policial em Tianguá

Ele foi localizado e detido em um imóvel no bairro Jurema e conduzido para a sede da Draco, onde foi autuado em flagrante por integrar organização criminosa armada.

O suspeito já possui passagens por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Os trabalhos policiais continuam para localizar outros suspeitos já identificados.