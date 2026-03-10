Fisioterapeuta denuncia importunação sexual por turista português em hotel de Fortaleza

A fisioterapeuta dermatofuncional Karla Bessa, 41, denunciou ter sofrido importunação sexual de um turista português na recepção do Praiano Hotel, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, no último sábado (7). A profissional de saúde relatou que o homem parou perto dela e começou a fazer gestos obscenos e a se masturbar com a mão dentro do short. A ação foi flagrada pelas câmeras do hotel e também filmada pela vítima.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou, em nota, que investiga o caso. A investigação é feita por policiais da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Defesa da Mulher de Fortaleza, "que realiza diligências e oitivas no intuito de elucidar o fato".

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Karla disse que estava na recepção com sua secretária quando o turista de Portugal se aproximou e iniciou os atos obscenos.

"Ele ficou fazendo vários gestos e em vários momentos olhou para mim. Eu percebi e chamei atenção dele, mas ele fingiu que não me ouviu e continuou falando ao telefone", explica a profissional.

Karla declarou que acionou a gerência do hotel logo após o ocorrido, mas relata que "se sentiu desamparada". Ela teria sido comunicada de que o empreendimento "não era responsável pela atitude de terceiros" e disse que o hotel deixou ele fazer check-out para ir embora.

A mulher foi à Delegacia da Mulher nesta terça-feira (10) para acompanhar a apuração, e relatou que não havia registros sobre o homem, pois ele teria apresentado uma documentação falsa para se hospedar.

Em nota, o Praiano Hotel afirmou que assim que tomou conhecimento da ocorrência "colocou-se integralmente à disposição da denunciante e das autoridades competentes para colaborar com a apuração dos fatos".

O empreendimento pontuou que já forneceu "todas as imagens disponíveis do sistema de segurança, já entregues à Polícia Civil". O hotel ainda informou que "repudia, de forma veemente, qualquer ato de assédio, violência ou desrespeito à dignidade de qualquer pessoa"

"Esperamos que os fatos sejam rigorosamente esclarecidos com a máxima brevidade, para que o responsável seja devidamente punido, nos termos da lei", finalizou o hotel.

'Sensação de impotência'

Karla compartilhou que teve uma "sensação de impotência e vulnerabilidade". Ela disse que chegou a se questionar sobre o abuso, e que o fato ativou vários gatilhos nela.

Veja o relato

"Eu nem acreditava no que tinha acontecido. Isso desencadeou sentimentos que eu nem imaginava que tinha. Cheguei na delegacia no domingo e vi mulheres espancadas, crianças chorando", disse a fisioterapeuta dermatofuncional, pontuando que o sentimento também é de revolta.

A cearense pontuou que resolveu denunciar o caso à Polícia e compartilhar nas redes sociais para que outras mulheres não sofram o mesmo.