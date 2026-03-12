Diário do Nordeste
Quem é o 'Coroa', chefe do Comando Vermelho e sócio de boate preso no Ceará

A prisão feita por policiais civis aconteceu no âmbito da ‘Operação Impacto III’.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
fachada boate viatura pcce e homem preso.
Legenda: A Políca Civil esteve na boate e busca localizar outros envolvidos.
Foto: Reprodução.

Mais um dos chefes da facção carioca Comando Vermelho (CV) com atuação em Fortaleza foi preso. Após pouco mais de um ano de investigação desdobrada devido à expulsões de moradores das próprias casas, a Polícia Civil do Ceará (PCCE) chegou até Augusto César Moreira da Conceição, o "Coroa".

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que, além de ser dono de uma extensa ficha criminal com passagens por homicídios e ser apontado como responsável por deslocamentos forçados de moradores nos bairros Genibaú e Conjunto Ceará, "Coroa" é sócio de uma boate.

A casa de entretenimento noturno fica no bairro Genibaú. Policiais estiveram nessa quarta-feira (11) no local onde, supostamente, eram promovidas festas em alusão à facção carioca. Há ainda informações de que o local era usado para lavar dinheiro do tráfico de drogas.

coroa preso foto home prisao pcce.
Legenda: O suspeito foi preso nessa quarta-feira (10).
Foto: Reprodução.

"Coroa" foi preso durante as diligências da "Operação Impacto III", "após troca de informações de policiais da Draco com equipes dos Departamentos de Inteligência (DIP) e de Polícia do Interior (DPI-Norte)". Ele estava na localidade de Juritianha, na cidade de Acaraú, Interior do Ceará. 

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelos juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, em um processo que tramita sob segredo de Justiça. A defesa dele não foi localizada pelo Diário do Nordeste. Este espaço segue aberto para possíveis manifestações.

"Aparelhos celulares e um veículo utilizado para tentar fugir da abordagem policial também foram apreendidos"
PCCE

O delegado titular da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Thiago Salgado, destaca que 'Coroa' "é considerado uma liderança de uma organização criminosa de origem carioca nos bairros Bom Jardim, Genibaú e Conjunto Ceará. Tem envolvimento em crimes há mais de uma década, já tendo sido alvo da Draco em 2021".

"Ele é investigado por integrar organização criminosa armada e por ser o mandante de deslocamentos forçados nesses bairros. Ademais, ainda é investigado por promover a organização criminosa por meio de bailes e festas em um estabelecimento comercial que fica localizado no bairro Genibaú".
Thiago Salgado
Delegado titular da Draco

EXTENSA FICHA CRIMINAL

"Coroa" responde por crimes de homicídio, integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Um dos homicídios pelo qual o alvo já foi denunciado teve como vítima Antônio Alves Saboia, o "Hungria". De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), Augusto César participou do crime ocorrido no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, no dia 16 de maio de 2025.

A vítima foi atraída ao local do crime por outro réu, com autorização de "Coroa". Nonato Nery Maciel teria ligado para "Hungria" chamando ele para receber um valor devido e tratar de uma suposta negociação de uma arma de fogo.

Quando o jovem chegou ao local e desceu do carro foi surpreendido por disparos de arma de fogo. A vítima ainda tentou fugir, correndo em direção a um beco, mas foi alcançado pelas comparsas de "Coroa".

O MP aponta que Augusto César é o superior hierárquico dos executores do crime e foi quem "autorizou o assassinato". 

"Há relatos testemunhais que corroboram com os indícios apontados pelo Ministério Público e evidenciam a possível participação dos acusados na organização criminosa 'Comando Vermelho', vez que apontam que os denunciados, acreditando que a vítima estaria repassando informações à polícia, decidiram matá-la. Ademais, indicam que, em razão de disputas internas e de dívidas decorrentes da perda de drogas, os acusados planejaram a execução para evitar o pagamento e possibilitar a substituição da vítima na hierarquia do grupo criminoso", segundo trecho da denúncia.

OPERAÇÃO IMPACTO III

Augusto César Moreira é o 15º alvo da Operação Impacto III, deflagrada nas primeiras horas de terça-feira (10). Seis suspeitos de expulsar moradores das próprias residências e de integrar o CV já estavam no Sistema Penitenciário cearense.

QUEM SÃO ELES:

  • Augusto César Moreira da Conceição 
  • Alisson Alves Nogueira  
  • Darlinny Cabral Alves  
  • Dyego de Abreu Dos Santos  
  • João Victor da Silva Matos  
  • Cristiano Rodrigues Ribeiro  
  • Luiz Henrique Sousa Rocha  
  • Davi Halan Sales Fernandes  
  • Matheus Martins de Brito  
  • Roberto Martins de Sousa  
  • Bento Emanuel de Mesquita Moura  
  • Milena da Conceição de Sousa  
  • Gabriel Eder dos Santos Mesquita  
  • Denilson Rodrigues Lopes 

O delegado Ricardo Pinheiro, titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), diz que os homens "estavam diretamente envolvidos no contexto do deslocamento forçado. Uma mulher não era alvo direto da nossa operação, mas era companheira de um dos alvos e com ela foi encontrado aproximadamente 1,5 kg de drogas". 

Dezoito contas bancárias foram bloqueadas, totalizando cerca de R$ 4,5 milhões. Aproximadamente R$ 25 mil em espécie foram apreendidos, "visivelmente objeto da venda de drogas". 

Com a prisão de "Coroa", sobe para 92 o número de pessoas já capturadas desde julho de 2025 em todo o Ceará sob suspeita de estarem relacionadas aos crimes de integrar organização criminosa no contexto de deslocamento forçado.

Os trabalhos contam também com os auxílios das Coordenadorias de Inteligências (Coin) e Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que subsidiam as ações, segundo a Polícia.

