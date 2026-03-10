Homem é preso suspeito de estuprar e roubar idosa em Limoeiro do Norte
Idosa de 61 anos foi vítima dentro da própria residência.
Um homem de 29 anos, não identificado formalmente, foi preso nesta terça-feira (10), em Limoeiro do Norte, Ceará, suspeito de roubar e estuprar uma idosa de 61 anos. O crime foi registrado na comunidade do Sítio Ilha, na segunda-feira (9).
Antes da condução, populares ainda tentaram agredir o suspeito, mas a intervenção da equipe policial evitou o linchamento, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).
Os trabalhos policiais identificaram o uso de tornozeleira eletrônica pelo suspeito. Além disso, o homem possui antecedentes criminais por porte de arma branca, roubo, lesão corporal, dano, desacato, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
O preso teria invadido a residência da vítima portando uma faca e anunciado o roubo, tendo subtraído seu celular. Ela narrou à polícia que, após isso, mediante grave ameaça, a obrigou a manter relações sexuais contra sua vontade.
“Durante as diligências, os militares tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança de uma residência da localidade, que registraram a passagem do suspeito utilizando uma motocicleta com as mesmas características informadas”, informou a SSPDS.
Veja também
'ESTUPRO CONFESSO'
A Polícia Militar do Ceará (PMCE), com o apoio do Serviço de Apoio e Inteligência (SAI) do 1º BPM, realizou buscas durante toda a noite e madrugada, mantendo monitoramento. Nesta manhã, o suspeito foi abordado ao chegar a uma residência.
“Durante a abordagem, ele confessou a prática do roubo e do estupro e entregou o aparelho celular subtraído da vítima. O suspeito também informou que havia descartado a faca e as roupas utilizadas no crime em um rio da região, não sendo possível localizar os objetos”, informou a SSPDS.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte onde foram feitas as autuações por roubo e estupro.