Harmonização pet? Técnica de tosa em pet shop de Limoeiro do Norte, no CE, viraliza nas redes socias

Tosador usa a tosa da tesoura para realçar as características dos cachorros e deixar o visual mais expressivo.

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Pets
Um profissional de pet grooming posa com dois cães diferentes: um Shih Tzu claro de pelo longo e bem cuidado, e um cão pequeno preto e branco usando um elegante laço vermelho e azul.
Legenda: Jonas é dono de pet shop e também atua como influenciador do mercado pet no interior do Ceará.
Foto: Arquivo pessoal/Jonas Gilbert.

Pensando em oferecer uma experiência "premium" para cães, o Louiz Pet Spa, pet shop de Limoeiro de Norte, no interior do Ceará, criou a "harmonização facial pet". A técnica não se trata de um procedimento estético, mas sim de um estilo de tosa que realça as características de cada raça e deixa o visual do cão mais expressivo. O estilo viralizou nas redes sociais do empreendimento, e os vídeos já ultrapassaram mais de 10 milhões de visualizações desde o ano passado, quando o groomer (termo em inglês para o profissional que cuida da higiene de animais), Jonas Gilbert, de 28 anos, começou a "harmonizar" os pets. 

Apesar do nome, é preciso frisar que não há relação com a harmonização facial em humanos. Não há qualquer tipo de injeção de produtos estéticos, e sim uma técnica que envolve anos de treinamentos e workshops na ponta da tesoura e no manuseio da máquina de tosa

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Jonas, que antes trabalhou em uma casa de ração no município de Morada Nova, onde nasceu, relata quer trabalhou oito anos no mercado pet em Fortaleza e passou por uma série de cursos e especializações. Em 2022, surgiu a oportunidade de abrir o pet shop em Limoeiro do Norte, idealizado por ele e pela esposa, Claudevania Rabelo.

"Eu já gostava muito de cachorro, de gato, de animais, e aí eu agarrei essa oportunidade com os dentes. Comecei banhando os cachorrinhos, pesando ração, e foi uma coisa que eu gostava tanto, eu caprichava muito, e não é à toa que eu estou no ramo há dez anos. Nessa casa de ração, uma pessoa viu o meu trabalho, viu que eu era muito caprichoso, gostava de banhar, e apesar de não ter a qualidade que eu tenho hoje em dia, a pessoa me deu uma oportunidade", relembra. 

Como surgiu a 'harmonização pet'?

A ideia da harmonização surgiu, pois Jonas sempre fez tosas baixas, o que ele chama de um serviço que deixa o rosto do cachorro "harmonizado". O tosador utiliza técnicas de trimming (tosa na tesoura). 

"Não é só deixar o cachorro pelado de qualquer jeito, é uma forma harmônica de fazer a tosa, para deixar o cachorro confortável e o cliente satisfeito. O primeiro vídeo que eu fiz foi da cachorra Mel, que tinha muitos pelos caindo no olho, e tampando a visão dela. Esse é um dos motivos que os clientes mais reclamam, conta.

A harmonização facial pet é uma tosa na qual a gente rebaixa os pelinhos, facilitando o dia-a-dia do pet e do tutor, porque não vai ter o trabalho de ficar escovando o pelo direto. Tem cachorros que não gostam de ser escovados, então a melhor opção seria a harmonização facial pet, que remove todo aquele excesso de pelo e deixa uma tosa harmônica, bonita, fofinha, para chamar a atenção. Fica mais prático também porque não vai criar nós e vai diminuir o gasto semanal com o cachorrinho.
Jonas Gilbert
Tosador profissioanl

O Louiz Pet Spa que faz também banhos dermatológicos e terapêuticos, vai completar quatro anos em maio e já passou de 17 mil seguidores no Instagram, com a harmonização pet sendo um dos carros chefe desse novo momento de visibilidade. O empreendimento tem conseguido se destacar em Limoeiro do Norte, e já chamou atenção de clientes em Fortaleza com os vídeos.

Além de dono do pet shop, Jonas também cria os conteúdos, filma e edita os vídeos. 

"Os primeiros anos não foram muito fácies, porque Limoeiro do Norte é uma cidade pequena, apesar de ser central no Vale do Jaguaribe. A gente não tinha muito dinheiro para investir em marketing, pagar um influencer, pagar alguém para fazer os vídeos. Então, eu me coloquei à disposição de ser o próprio influencer da minha loja", explica Albert. 

