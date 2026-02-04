Diário do Nordeste
Fortaleza terá fim de semana com mutirões gratuitos de castração, vacinação e adoção de pets

Ações são da Prefeitura de Fortaleza e da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Pets
Gato dentro de caixa de transporte veterinária enquanto cuidadora o observa em consultório clínico.
Legenda: Gatos que serão castrados devem chegar ao mutirão em caixas de transporte.
Foto: Kiko Silva/Prefeitura de Fortaleza.

Fortaleza terá dois mutirões de serviços de saúde gratuitos para cães e gatos neste próximo sábado (7), promovidos pela Prefeitura de Fortaleza e pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Entre as ações estão castração, vacinação e até adoção responsável de animais. 

A iniciativa do Município será de castração de felinos no VetMóvel do Shopping Parangaba, e é promovida pela Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA). O segundo mutirão do ano realizará 150 castrações, com 100 vagas para machos e 50 para fêmeas. 

Os tutores interessados devem fazer o agendamento pelo telefone 156, selecionar a opção 6 e anotar as instruções. Caso a vaga seja confirmada, no dia da castração é só levar o gato em um suporte de transporte. 

Vacinação e adoção responsável 

Ainda no sábado, a Alece promove o Alece Pet, evento aberto público que contará com vacinação, adoção responsável, orientação sobre cuidados com cães e gatos e outras ações de bem-estar e saúde animal. A ação acontece no jardim da Assembleia. 

O mutirão é uma parceria da Alece com a Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará (Uece), via empresa júnior Vetting. 

Quem comparecer ao evento também poderá doar ração, que será entregue ao Grupo de Apoio ao Bem-Estar Animal (Gaba), iniciativa de alunos e professores da Uece que cuida de animais abandonados no Campus Itaperi. 

São aceitas rações das marcas Dog Chow, Golden, Gran Plus, One, Optimum ou Tratto. 

Serviço 

Mutirão gratuito de castração para felinos da Prefeitura de Fortaleza 

  • Data: 7/2 (sábado)
  • Horário: das 8h às 16h
  • Local: Shopping Parangaba, estacionamento C - Azul (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

Alece Pet

  • Data: 7/2 (sábado)
  • Horário: 8h às 12h
  • Local: Jardim da Alece - Av. Desembargador Moreira, 2.807 - Dionísio Torres
