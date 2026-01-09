Diário do Nordeste
Fortaleza terá mutirão gratuito para castração de felinos

Ação ocorrerá na Areninha do Bairro Pirambu e seguirá com atendimentos até o fim da tarde.

Redação producaodiario@svm.com.br
Pets
Gato de pelagem clara em uma mesa de veterinário sendo examinado com um estetoscópio.
Legenda: O mutirão é promovido pela Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA).
Foto: Shutterstock/Guillermo Spelucin R.

A Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA) promove um mutirão para castração de felinos neste sábado (10), em Fortaleza. A ação é gratuita e será realizada em um Vetmóvel instalado na Areninha do Bairro Pirambu, das 8 h às 17 horas.

As informações foram divulgadas pela Prefeitura.

Os atendimentos têm vagas limitadas. Ao todo, serão 120 castrações ofertadas pelos profissionais, sendo 70 para machos e 50 para fêmeas. Devido às delimitações, o tutor precisa agendar o procedimento com antecedência por telefone.

Confira passo a passo para o agendamento

  1. Discar o número 156;
  2. Selecionar a opção de número 6;
  3. Após, é necessário aguardar a confirmação. Agentes responsáveis pelo agendamento entrarão em contato com as informações necessárias;

No dia do mutirão, o deslocamento dos animais felinos devem ser realizado em caixas de transporte.

