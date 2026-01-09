Fortaleza terá mutirão gratuito para castração de felinos
Ação ocorrerá na Areninha do Bairro Pirambu e seguirá com atendimentos até o fim da tarde.
A Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA) promove um mutirão para castração de felinos neste sábado (10), em Fortaleza. A ação é gratuita e será realizada em um Vetmóvel instalado na Areninha do Bairro Pirambu, das 8 h às 17 horas.
As informações foram divulgadas pela Prefeitura.
Os atendimentos têm vagas limitadas. Ao todo, serão 120 castrações ofertadas pelos profissionais, sendo 70 para machos e 50 para fêmeas. Devido às delimitações, o tutor precisa agendar o procedimento com antecedência por telefone.
Confira passo a passo para o agendamento
- Discar o número 156;
- Selecionar a opção de número 6;
- Após, é necessário aguardar a confirmação. Agentes responsáveis pelo agendamento entrarão em contato com as informações necessárias;
No dia do mutirão, o deslocamento dos animais felinos devem ser realizado em caixas de transporte.