Fortaleza terá mutirão gratuito para castração de felinos

A Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA) promove um mutirão para castração de felinos neste sábado (10), em Fortaleza. A ação é gratuita e será realizada em um Vetmóvel instalado na Areninha do Bairro Pirambu, das 8 h às 17 horas.

As informações foram divulgadas pela Prefeitura.

Os atendimentos têm vagas limitadas. Ao todo, serão 120 castrações ofertadas pelos profissionais, sendo 70 para machos e 50 para fêmeas. Devido às delimitações, o tutor precisa agendar o procedimento com antecedência por telefone.

Confira passo a passo para o agendamento

Discar o número 156; Selecionar a opção de número 6; Após, é necessário aguardar a confirmação. Agentes responsáveis pelo agendamento entrarão em contato com as informações necessárias;

No dia do mutirão, o deslocamento dos animais felinos devem ser realizado em caixas de transporte.