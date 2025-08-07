Um dos procedimentos mais importantes na vida de cães e gatos, a castração é uma cirurgia que remove os órgãos responsáveis pela reprodução e produção de hormônios sexuais dos machos e das fêmeas. O procedimento também auxilia na qualidade de vida dos animais e pode até prevenir doenças.

Castrar gatos ou cachorros pode resultar ainda no controle populacional de animais de rua e reduzir os índices de abandono, disse o professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e médico veterinário Herlon Rodrigues em entrevista à Rádio Verdinha FM 92.5 e à TV Diário.

O Diário do Nordeste preparou um tira-dúvidas sobre castração, e conversou com Gabriel Marinho, médico veterinário e responsável técnico pelo Hospital veterinário da Universidade de Fortaleza (Unifor).

O que é castração?

A castração de gato e a castração de cachorro consiste na remoção dos testículos do macho (orquiectomia) e do útero e dos ovários das fêmeas (ovariohisterectomia).

O que precisa fazer antes da castração?

Conforme o médico veterinário Gabriel Marinho, antes da cirurgia é necessário saber como está a saúde do animal. A clínica deve solicitar exames de avaliação, e é ideal que o procedimento seja feito por um profissional com formação e em um local de confiança.

Legenda: É preciso procurar clínicas e médicos veterinários de confiança para realizar a castração Foto: fast-stock/Shutterstock

As vantagens e benefícios da castração do seu pet

Ao castrar um gato ou um cão, o tutor previne doenças relacionadas aos hormônios e aos os órgãos reprodutores. De acordo com o responsável pelo Hospital Veterinário da Unifor, algumas condições são:

Carcinoma mamário (câncer)

Piometra,

Orquites,

Hiperplasia prostática

Além dos benefícios para a saúde, é possível mudar comportamentos indesejados de animais, e deixá-los mais “dóceis” e “tranquilos”. Um fator importante também é o controle populacional.

Veja também Pets Agentes caninos da Receita Federal no Ceará têm 'aposentadoria'; conheça os cachorros e a rotina Pets Cachorro e gato podem doar sangue? Veja como funciona e onde doar em Fortaleza

Quando castrar seu gato ou cachorro

O tempo ideal para fazer a castração varia, pois há diversas discussões no mundo veterinário, mas, em geral, a fêmea pode ser castrada após o primeiro cio, e o macho, após completar um ano de vida — mas pode haver variação dependendo do tamanho e da raça.

Legenda: É recomendado que o animal seja monitorado e cuidado, para que não se machuque e os pontos não caiam antes do tempo. Foto: Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock

Como funciona a castração de cachorro e gato?

A cirurgia é feita por meio da retirada dos órgãos reprodutores do cão e do gato.

Quanto custa para castrar cachorro ou gato?

Conforme Gabriel Marinho, o custo da cirurgia varia de acordo com a clínica e também pelos exames pelo tamanho do animal. É importante pontuar que atualmente várias entidades e governos trabalham com castração gratuita.

Hospitais universitários, populares e particulares também praticam preços mais acessíveis. A indicação é que o tutor deve sentir confiança no ambiente e nos profissionais.

Quantos dias dura a recuperação do cachorro castrado

Entre 10 a 15 dias. É preciso ser feito um acompanhamento de perto até que sejam retirados os pontos e o tutor deve seguir as recomendações do veterinário que fez a cirurgia.

Legenda: Recuperação da cirurgia deve ser observada de perto Foto: ilona.shorokhova/Shutterstock

Quais são os cuidados no pós-operatório?

Controlar a dor (medicações)

Limpeza da ferida

Usar medicações prescritas pelo veterinário conforme a necessidade dos pacientes.

Dúvidas frequentes sobre a castração

O cachorro castrado faz menos xixi?

A castração não influencia na quantidade de urina do animal, mas, em alguns machos, os comportamentos ligados a testosterona, como a marcação de território, podem diminuir. No entanto, o veterinário afirma que não é uma regra.

Posso deixar meu cachorro ou gato sozinho depois de castrado?

É recomendado que o animal seja monitorado e cuidado, para que não se machuque e os pontos não caiam antes do tempo.

Quantas horas demora uma cirurgia de castração?

Em machos, a cirurgia é mais rápida, por conta do órgão genital exposto. Médicos apontam cerca de 30 minutos. Já para as fêmeas, é um procedimento mais complexo, pois os órgãos reprodutores são internos, e a cirurgia pode durar entre 2 e 3 horas.

O que muda no cachorro quando ele é castrado?

Após a castração, o cachorro passará por mudanças por conta da diminuição dos hormônios sexuais, reduzindo os comportamentos ligados a eles. “Fêmeas não entram mais no cio. Porém, é importante entender que a castração não tem influência no comportamento do animal de forma direta”, alerta Gabriel Marinho.

O que não se pode fazer depois de castrado?

Não se deve deixar o cão ou o gato fazerem esforço físico, além de cuidar para que eles não lambam os pontos. É recomendado deixar o animal em um local seguro e monitorá-lo para algum possível efeito colateral.

Como agendar uma castração gratuita em Fortaleza?

Em Fortaleza, há castração gratuita pela Prefeitura e também pelo Governo do Ceará.

Como me cadastro no Vet Móvel?

O Vet Móvel Fortaleza tem atendimento gratuito de castração e tem de ser agendado pelo telefone 156. O tutor deve selecionar a opção "6", realizar o cadastro e aguardar contato da equipe da Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA) com o dia e a hora da cirurgia. Há ainda a opção de utilizar as unidades itinerantes.

Pet Ceará Móvel

O Pet Ceará Móvel, do Governo do Estado, aceita agendamentos online pelo site www.proteçãoanimal.ce.gov.br. O tutor deve preencher seus dados e os do animal, além de escolher data e horário disponíveis para o procedimento.

O serviço também tem uma unidade móvel, que tem sua programação atualizada nas redes sociais.