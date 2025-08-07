Castração de cães e gatos: o que você precisa saber antes de castrar seu pet
O procedimento auxilia na qualidade de vida dos animais e pode até prevenir doenças
Um dos procedimentos mais importantes na vida de cães e gatos, a castração é uma cirurgia que remove os órgãos responsáveis pela reprodução e produção de hormônios sexuais dos machos e das fêmeas. O procedimento também auxilia na qualidade de vida dos animais e pode até prevenir doenças.
Castrar gatos ou cachorros pode resultar ainda no controle populacional de animais de rua e reduzir os índices de abandono, disse o professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e médico veterinário Herlon Rodrigues em entrevista à Rádio Verdinha FM 92.5 e à TV Diário.
O Diário do Nordeste preparou um tira-dúvidas sobre castração, e conversou com Gabriel Marinho, médico veterinário e responsável técnico pelo Hospital veterinário da Universidade de Fortaleza (Unifor).
O que é castração?
A castração de gato e a castração de cachorro consiste na remoção dos testículos do macho (orquiectomia) e do útero e dos ovários das fêmeas (ovariohisterectomia).
O que precisa fazer antes da castração?
Conforme o médico veterinário Gabriel Marinho, antes da cirurgia é necessário saber como está a saúde do animal. A clínica deve solicitar exames de avaliação, e é ideal que o procedimento seja feito por um profissional com formação e em um local de confiança.
As vantagens e benefícios da castração do seu pet
Ao castrar um gato ou um cão, o tutor previne doenças relacionadas aos hormônios e aos os órgãos reprodutores. De acordo com o responsável pelo Hospital Veterinário da Unifor, algumas condições são:
- Carcinoma mamário (câncer)
- Piometra,
- Orquites,
- Hiperplasia prostática
Além dos benefícios para a saúde, é possível mudar comportamentos indesejados de animais, e deixá-los mais “dóceis” e “tranquilos”. Um fator importante também é o controle populacional.
Quando castrar seu gato ou cachorro
O tempo ideal para fazer a castração varia, pois há diversas discussões no mundo veterinário, mas, em geral, a fêmea pode ser castrada após o primeiro cio, e o macho, após completar um ano de vida — mas pode haver variação dependendo do tamanho e da raça.
Como funciona a castração de cachorro e gato?
A cirurgia é feita por meio da retirada dos órgãos reprodutores do cão e do gato.
Quanto custa para castrar cachorro ou gato?
Conforme Gabriel Marinho, o custo da cirurgia varia de acordo com a clínica e também pelos exames pelo tamanho do animal. É importante pontuar que atualmente várias entidades e governos trabalham com castração gratuita.
Hospitais universitários, populares e particulares também praticam preços mais acessíveis. A indicação é que o tutor deve sentir confiança no ambiente e nos profissionais.
Quantos dias dura a recuperação do cachorro castrado
Entre 10 a 15 dias. É preciso ser feito um acompanhamento de perto até que sejam retirados os pontos e o tutor deve seguir as recomendações do veterinário que fez a cirurgia.
Quais são os cuidados no pós-operatório?
- Controlar a dor (medicações)
- Limpeza da ferida
- Usar medicações prescritas pelo veterinário conforme a necessidade dos pacientes.
Dúvidas frequentes sobre a castração
O cachorro castrado faz menos xixi?
A castração não influencia na quantidade de urina do animal, mas, em alguns machos, os comportamentos ligados a testosterona, como a marcação de território, podem diminuir. No entanto, o veterinário afirma que não é uma regra.
Posso deixar meu cachorro ou gato sozinho depois de castrado?
É recomendado que o animal seja monitorado e cuidado, para que não se machuque e os pontos não caiam antes do tempo.
Quantas horas demora uma cirurgia de castração?
Em machos, a cirurgia é mais rápida, por conta do órgão genital exposto. Médicos apontam cerca de 30 minutos. Já para as fêmeas, é um procedimento mais complexo, pois os órgãos reprodutores são internos, e a cirurgia pode durar entre 2 e 3 horas.
O que muda no cachorro quando ele é castrado?
Após a castração, o cachorro passará por mudanças por conta da diminuição dos hormônios sexuais, reduzindo os comportamentos ligados a eles. “Fêmeas não entram mais no cio. Porém, é importante entender que a castração não tem influência no comportamento do animal de forma direta”, alerta Gabriel Marinho.
O que não se pode fazer depois de castrado?
Não se deve deixar o cão ou o gato fazerem esforço físico, além de cuidar para que eles não lambam os pontos. É recomendado deixar o animal em um local seguro e monitorá-lo para algum possível efeito colateral.
Como agendar uma castração gratuita em Fortaleza?
Em Fortaleza, há castração gratuita pela Prefeitura e também pelo Governo do Ceará.
Como me cadastro no Vet Móvel?
O Vet Móvel Fortaleza tem atendimento gratuito de castração e tem de ser agendado pelo telefone 156. O tutor deve selecionar a opção "6", realizar o cadastro e aguardar contato da equipe da Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA) com o dia e a hora da cirurgia. Há ainda a opção de utilizar as unidades itinerantes.
Pet Ceará Móvel
O Pet Ceará Móvel, do Governo do Estado, aceita agendamentos online pelo site www.proteçãoanimal.ce.gov.br. O tutor deve preencher seus dados e os do animal, além de escolher data e horário disponíveis para o procedimento.
O serviço também tem uma unidade móvel, que tem sua programação atualizada nas redes sociais.