Cão da raça American Bully emociona ao encontrar tutor no aeroporto; vídeo

O vídeo de Thanos, cão da raça American Bully, reencontrando seu dono em um aeroporto, vem derretendo corações na internet. O caso aconteceu na última sexta-feira (31), no Aeroporto de Belém (PA), onde o pet mora com sua tutora. Veja o vídeo aqui.

Na gravação, Thanos espera agitado a chegada de seu dono, o professor Carlos Eduardo, que atualmente trabalha e mora no Rio de Janeiro. A esposa de Carlos, a personal Milena Roberta, mora em Belém com o pet. Na ocasião, o professor estava chegando à capital do Pará para passar férias com a família.

MANHOSO, MIMADO E FAMOSO

O cachorro já está na família há seis anos e chegou à casa da personal com apenas 45 dias de vida. Milena contou ao Diário do Nordeste que o pet é "bem um filho único" e que apesar do tamanho e estereótipo atribuído à raça, "ele é muito manhoso e mimado por todos". "Por ele sou capaz de tudo", reforça Milena.

Legenda: Thanos com 45 dias de vida. Foto: Reprodução.

Administrada pelos 'pais' do pet, a conta de Thanos no Instagram tem 36,7 mil seguidores. O vídeo mais famoso da conta tem quase 200 mil curtidas e mostra o cachorro seguindo a dona enquanto ela faz tarefas domésticas.

Na legenda do vídeo, a tutora escreveu: "Por de trás de uma dona de casa tem sempre um cachorro, fiscalizando se ela está cumprindo direitinho todas as tarefas domésticas". Thanos dorme na cama com o casal, tem festas de aniversário temáticas e é mimado até pela avó Lena.

Legenda: Aniversário de Thanos em homenagem ao time Remo, de Belém (PA). Foto: Reprodução.

Legenda: A personal Milena e seus "dois filhos". Foto: Reprodução.

43 kg de pura fofura

Thanos pesa 43 kg e é da raça American Bully - descendente do American Pit Bull - , mas apesar do estereótipo de perigo e violência vinculado ao seu porte e raça, o cachorro é amoroso e nunca demonstrou comportamento violento.

"Todos os cães precisam ser adestrados, precisam ser educados e os tutores são os responsáveis por qualquer acidente que possa vir a acontecer", contou a tutora de Thanos. "Nunca é culpa da raça, é como se cria que importa", acrescentou.

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Felipe Mesquita.