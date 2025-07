Cães abandonados perdem abrigo comunitário após incêndio, em Curitiba

Um incêndio em Curitiba, no Paraná, destruiu um abrigo improvisado que protegia três cães. A situação foi compartilhada pelo "Projeto Meaudote", responsável por resgatar e cuidar de animais abandonados na região, e viralizou nas redes sociais.

Nas imagens divulgadas pelo projeto na última terça-feira (1º), uma cadela da cor caramelo aparece deitada sobre os escombros do abrigo. Segundo Ana Maso, estudante e organizadora da iniciativa, o fogo foi causado por uma pessoa ainda não identificada. "A única proteção que eles tinham contra o frio foi destruída de propósito", escreveu.

Dias depois, Ana afirmou que conseguiu resgatar a cachorrinha, mas os outros dois cães, de cor preta, ainda permanecem no local, pois estão com medo da aproximação de outros humanos. "Passamos mais de 1h tentando capturá-los com ração, carinho e paciência. Deixamos um abrigo provisório com cobertinhas para amenizar um pouquinho do frio dessa noite", compartilhou.

Veja também Pets Cachorro e gato podem doar sangue? Veja como funciona e onde doar em Fortaleza Pets Chihuahua 'salva' tutor que caiu em geleira na Suíça ao ajudar socorristas a localizá-lo

Nessa semana, moradores da região construíram outro abrigo improvisado no mesmo local do antigo. Devido ao frio que atinge Curitiba, a organizadora do projeto colocou mantas e cobertores para ajudar aquecer os animais nas noites menos quentes.

Organizadora do projeto reúne doações

Atualmente, a caramelo está sob cuidados de veterinários na região e deve ser liberada em breve. Enquanto ainda tenta resgatar os outros vira-latas, a estudante conta com o apoio de seguidores para reunir R$ 780 com intuito de hospedá-los em um hotel para pets.

Com a repercussão do caso, Ana espera que mais pessoas possam ajudar com os custos do projeto. "Vamos dar uma nova chance a esses três anjinhos que perderam tudo".