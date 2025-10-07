Diário do Nordeste
Leishmaniose em cães: saiba o que é, sintomas, prevenção e tratamento

Anualmente, conforme o Ministério da Saúde, cerca de 3.500 casos da doença são registrados no Brasil

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Pets
Foto de cão recebendo coleira antiparasitária em Fortaleza.
Legenda: Em Fortaleza, há campanhas de encoleiramento antiparasitário, que é a melhor forma de prevenção da doença.
Foto: Rodrigo Carvalho.

Zoonose que infecta humanos e cães, a leishmaniose é causada por um protozoário e pode ser letal quando não diagnosticada e tratada corretamente. Os sinais mais comuns em cachorros são lesões, emagrecimento, descamação da pela, diarreia e apatia. A enfermidade se tornou endêmica no Brasil, e não se restringe mais a regiões específicas.  

Segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o Brasil concentra 96% dos casos de Leishmaniose Visceral nas Américas. Anualmente, conforme o Ministério da Saúde, cerca de 3.500 casos da doença são registrados, tanto em animais quanto em humanos. 

O Diário do Nordeste conversou com Romeika Reis e Kátia Soares, médicas-veterinárias e especialistas no tema, e preparou um guia sobre a doença em cães.  

O que é leishmaniose em cães?

Por serem muito próximos de humanos, os cães são os principais reservatórios urbanos de leishmaniose, segundo Romeika Reis, médica-veterinária e membro do Brasileish – Grupo de Estudos de Leishmaniose Animal. Esses animais são acometidos com a forma visceral da doença.  

A leishmaniose em cães é também conhecida como calazar

Quais os principais sintomas da leishmaniose em cães?  

Segundo o Brasileish, os principais sintomas da leishmaniose em cães são:  

  • Linfadenopatia generalizada (inchaço de gânglios)
  •  Emagrecimento
  • Alterações de apetite
  • Letargia
  • Palidez de mucosas  
  • Poliúria (xixi excessivo) e polidipsia (ingestão de água excessiva)
  • Febre 
  • Vômito
  • Diarreia
  • Dermatites
  • Conjuntivites

É perigoso viver com cachorro com leishmaniose?  

Sim. Caso um cachorro não tenha o tratamento adequado, os sintomas podem piorar e levar ao óbito. De acordo com a veterinária Romeika Reis, o Brasil ainda possui uma política canicida, que prefere sacrificar os cães, e isso deve mudar, pois é possível o cachorro sobreviver ao tratamento. 

“Nós precisamos mudar esse cenário cada vez mais. Hoje já temos campanhas de encoleiramento público, mas precisamos que isso seja mais constante e presente, pois não basta uma única coleira ou um único ciclo. É necessário fazer um ciclo de dois anos para termos uma redução dos números. É um trabalho árduo de repetição de educação à população”, comenta a veterinária do Brasileish, em entrevista ao Diário do Nordeste.  

Foto de cachorro da cor carmelo de coleira e roupinha. O animal está com a língua para fora e é há uma pessoa ao fundo segurando ele.
Legenda: A prevenção contra a leishmaniose deve ocorrer desde os primeiros meses do cachorro.
Foto: Divulgação/Sepa.

Quem transmite leishmaniose em cães? 

Cães são infectados com leishmaniose pela picada de um flebotomíneo fêmea, popularmente conhecido como mosquito-palha. Esses mosquitos são vetores do protozoário Leishmania infantum e Leishmania braziliensis, causadores da doença.  

Qual o tratamento para leishmaniose em cães?

Cães que testarem positivo para o leishmania, devem ser tratados com imunoterapia combinada de dois medicamentos: o alopurinol e a miltefosina, aprovados no Brasil para essa terapia. As medicações irão controlar a doença e melhorar os sintomas, mas não vão curar o cão.  

"Todos os animais positivos têm que ser tratados corretamente e também utilizar inseticidas para impedir o mosquito de picá-los e transmitir para outros animais", comenta Kátia Soares. 

É necessário ainda que cães positivos para a doença sejam retirados de programa de reprodução e doação de sangue

Saiba como prevenir a leishmaniose em cães  

A leishmaniose é a segunda doença parasitária que mais mata pessoas no mundo, atrás somente da malária, de acordo com a veterinária Kátia Soares, da MSD Saúde Animal, a prevenção é melhor forma de mitigar esse problema.  

A prevenção contra a leishmaniose em cachorros é feita por meio do encoleiramento antiparasitário. Nesses tipos de coleira, são liberados gradualmente substâncias ativas que matam ou repelem o mosquito infectado e ainda pulgas e carrapatos que queiram se instalar no animal. O princípio ativo do medicamento deltrametrina presente na coleira se espalha na pele e nos pelos do cão. 

“É um produto que vai na pele, que tem ação repelente contra esse mosquito e que também mata esse mosquito. Esse é o método primário de prevenção, é, de fato, o que os especialistas preconizam”, explica Kátia.  

Outra forma de prevenção contra a infecção é descartar lixo adequadamente na casa de tutores. Segundo a veterinária, o acúmulo de dejetos em locais impróprios pode atrair o mosquito transmissor e fazer com que ele se prolifere e coloque ovos. 

Há diversos modelos de coleiras antiparasitárias no mercado. O Diário do Nordeste, inclusive, participou do lançamento da Ectofend, uma nova coleira desenvolvida pela Zoetis e que garante seis meses de proteção.  

O medicamento tem 4% de deltrametrina e é repelente contra o mosquito-palha e possui ação ectoparasiticida, e ainda indicação de controle de infestações causadas por pulgas e carrapatos. 

Tem tratamento gratuito para leishmaniose canina? 

Sim. Em Fortaleza, por exemplo, tanto a Prefeitura quanto o Governo do Ceará possuem atendimento veterinário gratuito por meio de clínicas populares e hospitais universitários, que podem ser consultados por meio dos sites oficiais das secretarias de proteção animal

Dois voluntários participam de ação comunitária de cuidado animal ao ar livre. Um deles examina o pescoço de um cão, enquanto o outro segura um balde verde com suprimentos. Ao fundo, há outro cão e mais pessoas envolvidas na atividade.
Legenda: O Governo do Ceará possui campanhas de encoleiramento de animais contra a leishmaniose.
Foto: Divulgação/Sepa.

Na prevenção, as gestões municipal e estadual também promovem mutirões de encoleiramento antiparasitário gratuito, mas é preciso estar atento às redes sociais e sites para saber da programação. 

Tem cura para a leishmaniose canina?  

Não há cura para a leishmaniose canina, mas um tratamento no tempo correto e vigilância dos tutores garantirá qualidade de vida para o animal.  

“A gente sabe que o tratamento que existe hoje, mas ele não é um tratamento curativo. O que isso significa? O animal, uma vez infectado, para sempre ele estará infectado. A ideia do tratamento é que aquele animalzinho consiga controlar melhor essa infecção e que ele tenha menos manifestações clínicas, ou que ele não tenha manifestação clínica”, indica a médica veterinária.  

