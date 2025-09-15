Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Skincare pet: saiba como cuidar da pele dos animais e manter o bem-estar

Pets também estão sujeitos a alergias e dermatites, seja por fatores externos ou por características de cada raça

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Pets
Mulher passando algodão no olho de cachorro
Legenda: Os cuidados com a pele são essenciais para a saúde animal
Foto: Puha Dorin/Shutterstock

Assim com o skincare é importante para humanos, pets também deve ter cuidados especiais com a pele, para prevenir doenças e manter a higiene e o bem-estar dos animais. A rotina dermatológica dos bichinhos deve ser feita com a consulta de médicos veterinários.

Pets também estão sujeitos a alergias e dermatites, seja por fatores externos ou por características de cada raça.  

O Diário do Nordeste separou as principais informações sobre a prática, a partir de conversa com o veterinário Lúcio Queiroz, especialista em dermatologia veterinária na Verdinha FM 92.5 e na TV Diário.  

Como funciona skincare para pets 

Antes de iniciar os cuidados de pele para pets, é essencial que o tutor pesquise e adquira produtos que se adequem à pele do seu cão ou do seu gato. Algumas raças, como Shih-Tzu, por exemplo, são propensas a ter pele mais oleosas, então é preciso consultar o veterinário da família para saber o item ideal.  

foto de um cachorro Shih-Tzu em um gramado
Legenda: Shih-Tzu
Foto: Shutterstock

Segundo o veterinário Lúcio Queiroz, é necessário estar atento a quantidade de banhos também, para um cuidado maior com a pele dos animais. Algumas raças podem demandar mais banhos por conta da pelagem, mas lavagens em excesso não são recomendas e podem até ressecar a pele do pet.  

Cachorro tendo o pelo aparado em petshop
Legenda: Idas regulares ao pet shop são indicadas
Foto: hedgehog94/Shutterstock

Além disso, animais que possuem pelos longos precisam de banho com hidratação para desembaraçar os pelos, o que pode ser uma ótima maneira de fazer skincare.  

Veja também

teaser image
Pets

Agentes caninos da Receita Federal no Ceará têm 'aposentadoria'; conheça os cachorros e a rotina

teaser image
Pets

Cachorro e gato podem doar sangue? Veja como funciona e onde doar em Fortaleza

teaser image
Pets

Castração de cães e gatos: o que você precisa saber antes de castrar seu pet

Principais problemas de pele  

Foto de gato e cachorro com pepino nos olhos e uma toalha na cabeça
Legenda: É essencial que o tutor pesquise e adquira produtos que se adequem à pele do seu cão ou do seu gato
Foto: Ermolaev Alexander/Shutterstock

Em cães 

A mais comum é a sarna, também chamada de escabiose canina, que é a infestação de ácaros parasitas na pele. Há também as dermatites, que podem ser de contato, quando o cachorro reage a materiais irritantes, ou em superfícies da pele, ou áreas localizadas, como as dobras e patas.  

Cães também podem desenvolver problemas de pele pela lambedura excessiva. O veterinário Lúcio Queiroz pontua que esse último problema pode ocorrer quando os tutores passam produtos com perfume ou essências de uso tópico (ou seja, diretamente na pele) no cão, pois eles naturalmente não gostam de cheiros muito fortes, por conta do olfato aguçado.

Em gatos 

Uma das doenças de pele mais graves em gatos é a esporotricose, que causa lesões em todo o corpo do felino e é causada pelo fungo Sporothrix schenckii, encontrado geralmente em troncos e galhos.  

Assim como os cães, gatos também são suscetíveis a pegar sarna e dermatites, e gatos que possuem acesso à rua possuem maior chance de desenvolver lesões na pele. A micose do gato, uma das mais comuns, é causada por fungos e muito contagiosa, além de acarretar problemas quando o sistema imunológico do felino está frágil. 

Foto de cachorro sendo seco após banho
Legenda: A pelagem dos animais deve ser alvo de atenção de tutores
Foto: Reshetnikov_art/Shutterstock

Cuidados básicos 

O veterinário indica que um dos principais cuidados básicos com a pele de pets é realizar a limpeza deles após passeios. Há produtos específicos que dão auxílio na higiene de cães e gatos, especificamente nas patas, mas também na pelagem.  

Segundo Lúcio, há opções de spray de limpeza, spray de reposição de microbiota cutânea (melhora o risco de infecções) e sprays hidratantes. 

Saúde da pele 

A saúde da pele dos pets pode protegê-los de uma série de infecções e é importante para que eles tenham uma vida saudável. Para manter a pele de caninos e felinos saudável é necessário estar atento a banhos regulares, escovação da pelagem e fazer visitas regulares ao veterinário.

Alimentação

Uma alimentação balanceada, combinada com ração e comidas naturais, pode contribuir para a saúde da pele dos animais. É preciso, entretanto, alinhar essa dieta com o veterinário da família. 

Quando procurar um dermatologista de pet? 

Geralmente, um sinal para procurar veterinários especializados em dermatologia é a coceira. Coceiras não são somente sinais de pulgas ou carrapatos, e é preciso levar o pet para uma consulta e investigar se não há inflamações ou outras condições dermatológicas. 

Assuntos Relacionados
Mulher passando algodão no olho de cachorro
Pets

Skincare pet: saiba como cuidar da pele dos animais e manter o bem-estar

Pets também estão sujeitos a alergias e dermatites, seja por fatores externos ou por características de cada raça

Matheus Facundo
Há 1 hora
Filhote de Akita Inu
Pets

Petshop é condenado a pagar R$ 18 mil à família que comprou cachorro doente em MG

Exames confirmaram que cadela da raça Akita Inu estava com cinomose

Redação
11 de Setembro de 2025
Cachorrinha Manchis olhar encantador, um olha para a câmera e o outro está deitado na rua ensolarada, ambos parecem adoráveis e carentes de atenção.
Pets

Cachorra morde explosivo para salvar família de atentado, no Peru

Atentado deixou animal com sequelas

Redação
08 de Setembro de 2025
Foto do cachorro Shih Tzu
Pets

Shih Tzu: saiba quanto custa um cachorro dessa raça

O Shih Tzu é um dos cachorros preferidos para quem vivem em apartamento

Imagem de uma pessoa vestida com fantasia de rato, ao lado de uma bandeja decorada com temas de rato, incluindo objetos decorativos e lembrancinhas, ideal para festas infantis
Pets

Criança viraliza ao escolher 'rato sem pelo' como tema de aniversário: 'diva incompreendida'

Além desse, a menina Aurora já teve aniversários com os temas "lontra" e "calango"

Paulo Roberto Maciel*
13 de Agosto de 2025
foto de mulher brincando com gato em cama
Pets

Dia internacional do gato: confira 7 filmes para celebrar a data com seu pet favorito

Cheios de afeto e personalidade, eles são nossos companheiros e membros importantes da família

foto de um cachorro da raça shih-tzu
Pets

Cachorro Shih Tzu: entenda mais sobre a raça

Veja lista de dúvidas sobre a raça e entenda mais

Redação
20 de Junho de 2021
Foto gato ao lado de cachorro
Pets

Castração de cães e gatos: o que você precisa saber antes de castrar seu pet

O procedimento auxilia na qualidade de vida dos animais e pode até prevenir doenças

Matheus Facundo
07 de Agosto de 2025
foto do cachorro golden retriever
Pets

PetCenso 2025: Quais as raças mais populares de cães no Brasil?

Levantamento com mais de 1,8 milhão de pets traz estatísticas sobre cães e gatos

Cachorro abandonado próximo às cinzas de um incêndio, olhando com tristeza para comida enlatada no chão, em área destruída por fogo.
Pets

Cães abandonados perdem abrigo comunitário após incêndio, em Curitiba

Eles estão sob os cuidados do "Projeto Meaudote", responsável por resgatar animais da região

Redação
08 de Julho de 2025
Cão da raça chihuahua
Pets

Chihuahua 'salva' tutor que caiu em geleira na Suíça ao ajudar socorristas a localizá-lo

O animal ficou ao lado da fenda e começou a se mover quando notou a movimentação do socorro

AFP e Redação
07 de Julho de 2025
Foto de Pitbull pronto para doar sangue em consultório
Pets

Cachorro e gato podem doar sangue? Veja como funciona e onde doar em Fortaleza

Pets podem salvar a vida de outros pets com uma bolsa de sangue, mas precisam cumprir requisitos, assim como os humanos

Matheus Facundo
27 de Junho de 2025
Vídeo de Castanha, da raça sheltie, e o gatinho Valentim ganharam dezenas de curtidas em redes sociais
Pets

Filhote de gato viraliza ao ser 'adotado' por cachorrinhas em SP: 'Inseparáveis'; assista

Tutora disse ter tido receio na convivência entre os pets na primeira semana

Redação
19 de Junho de 2025
Médico veterinário viraliza ao acalmar e beijar cachorro antes de medicação: 'Não vai doer'
Pets

Médico veterinário viraliza ao acalmar e beijar cachorro antes de medicação: 'Não vai doer'

Profissional compartilhou o atendimento fofo ao pequeno paciente nas redes sociais

Carol Melo
09 de Junho de 2025
Cachorro da receita federal e seu tutor no terminal de cargas do aeroporto de fortaleza
Pets

Agentes caninos da Receita Federal no Ceará têm 'aposentadoria'; conheça os cachorros e a rotina

Cães da raça pastor alemão e pastor belga malinois auxiliam agentes da Receita Federal em operações contra o tráfico de drogas

Matheus Facundo
13 de Junho de 2025
Colagem mostra o cachorro, chamado Costelinha, sendo acordado por tutora e saindo debaixo de cobertas em vídeo que viralizou nas redes sociais
Pets

Tutora viraliza ao acordar cachorro 'preguiçoso': 'Costelinha, meio-dia, meu filho'

Registro mostra o animalzinho sendo acordado pela tutora, que apela até a sucesso infantil para despertar o pet

Carol Melo
10 de Junho de 2025
Foto do cachorro Pingo, de 21 anos, apelidado de 'cachorro fóssil'
Pets

Morre Pingo, o ‘cachorro fóssil’ de 21 anos que viralizou nas redes

Vira-lata era cuidado por estudante de veterinária e ficou famoso por vídeos bem-humorados que mostravam sua rotina na velhice

Redação
06 de Junho de 2025
Cachorros shih-tzu juntos
Pets

Pets em condomínio: saiba quais são os direitos e deveres dos tutores

Edifícios residenciais não podem proibir que moradores criem animais de estimação, mas podem estabelecer regras de convivência

Matheus Facundo
23 de Maio de 2025
Imagem de um cão feliz relaxando no chão e em sua casa com o nome 'Silveira'. O cachorro parece saudável e bem cuidado, transmitindo alegria.
Pets

Conheça Silveira, o cão 'dono da UFSM' que viralizou nas redes pela irreverência e carisma

Com mais de 41 mil seguidores, cachorro brincalhão conquistou alunos e internautas

Paulo Roberto Maciel*
20 de Maio de 2025
Cadastro deve ajudar tutores e protetores de animais e promover bem-estar para os pets
Pets

SinPatinhas: 5 pontos para entender como funciona o cadastro para pets lançado pelo Governo Federal

A iniciativa do Governo Federal gera um RG Animal que auxilia tutores no cuidado de cachorros e gatos doéstivos

Redação
18 de Abril de 2025