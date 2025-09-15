Skincare pet: saiba como cuidar da pele dos animais e manter o bem-estar

Assim com o skincare é importante para humanos, pets também deve ter cuidados especiais com a pele, para prevenir doenças e manter a higiene e o bem-estar dos animais. A rotina dermatológica dos bichinhos deve ser feita com a consulta de médicos veterinários.

Pets também estão sujeitos a alergias e dermatites, seja por fatores externos ou por características de cada raça.

O Diário do Nordeste separou as principais informações sobre a prática, a partir de conversa com o veterinário Lúcio Queiroz, especialista em dermatologia veterinária na Verdinha FM 92.5 e na TV Diário.

Como funciona skincare para pets

Antes de iniciar os cuidados de pele para pets, é essencial que o tutor pesquise e adquira produtos que se adequem à pele do seu cão ou do seu gato. Algumas raças, como Shih-Tzu, por exemplo, são propensas a ter pele mais oleosas, então é preciso consultar o veterinário da família para saber o item ideal.

Segundo o veterinário Lúcio Queiroz, é necessário estar atento a quantidade de banhos também, para um cuidado maior com a pele dos animais. Algumas raças podem demandar mais banhos por conta da pelagem, mas lavagens em excesso não são recomendas e podem até ressecar a pele do pet.

Além disso, animais que possuem pelos longos precisam de banho com hidratação para desembaraçar os pelos, o que pode ser uma ótima maneira de fazer skincare.

Principais problemas de pele

Em cães

A mais comum é a sarna, também chamada de escabiose canina, que é a infestação de ácaros parasitas na pele. Há também as dermatites, que podem ser de contato, quando o cachorro reage a materiais irritantes, ou em superfícies da pele, ou áreas localizadas, como as dobras e patas.

Cães também podem desenvolver problemas de pele pela lambedura excessiva. O veterinário Lúcio Queiroz pontua que esse último problema pode ocorrer quando os tutores passam produtos com perfume ou essências de uso tópico (ou seja, diretamente na pele) no cão, pois eles naturalmente não gostam de cheiros muito fortes, por conta do olfato aguçado.

Em gatos

Uma das doenças de pele mais graves em gatos é a esporotricose, que causa lesões em todo o corpo do felino e é causada pelo fungo Sporothrix schenckii, encontrado geralmente em troncos e galhos.

Assim como os cães, gatos também são suscetíveis a pegar sarna e dermatites, e gatos que possuem acesso à rua possuem maior chance de desenvolver lesões na pele. A micose do gato, uma das mais comuns, é causada por fungos e muito contagiosa, além de acarretar problemas quando o sistema imunológico do felino está frágil.

Cuidados básicos

O veterinário indica que um dos principais cuidados básicos com a pele de pets é realizar a limpeza deles após passeios. Há produtos específicos que dão auxílio na higiene de cães e gatos, especificamente nas patas, mas também na pelagem.

Segundo Lúcio, há opções de spray de limpeza, spray de reposição de microbiota cutânea (melhora o risco de infecções) e sprays hidratantes.

Saúde da pele

A saúde da pele dos pets pode protegê-los de uma série de infecções e é importante para que eles tenham uma vida saudável. Para manter a pele de caninos e felinos saudável é necessário estar atento a banhos regulares, escovação da pelagem e fazer visitas regulares ao veterinário.

Alimentação

Uma alimentação balanceada, combinada com ração e comidas naturais, pode contribuir para a saúde da pele dos animais. É preciso, entretanto, alinhar essa dieta com o veterinário da família.

Quando procurar um dermatologista de pet?

Geralmente, um sinal para procurar veterinários especializados em dermatologia é a coceira. Coceiras não são somente sinais de pulgas ou carrapatos, e é preciso levar o pet para uma consulta e investigar se não há inflamações ou outras condições dermatológicas.