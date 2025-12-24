Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Anderson Silva, ex-campeão do UFC, anuncia que vai ingressar na academia de polícia nos EUA

Lutador de 50 anos mora na Califórnia

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 12:37)
Jogada
Legenda: Anderson Silva vai estudar para ser policial nos EUA.
Foto: ED MULHOLLAND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Um dos maiores lutadores de MMA e campeão do UFC, o brasileiro Anderson Silva, de 50 anos, revelou que tem o objetivo de se tornar policial. Radicado nos Estados Unidos desde 2019, o 'Spider' surpreendeu ao dizer que vai estudar para desempenhar a nova função. A declaração foi dada logo após ele nocautear Tyron Woodley durante um evento de boxe, na última sexta-feira (19). 

Silva mora na Califórnia e se naturalizou americano. O lutador explicou que a decisão é uma forma de retribuir ao país tudo o que conquistou no esporte.

"Vou continuar fazendo isso (lutando). Volto ao trabalho agora mesmo e começo minha Academia de Polícia para o Departamento de Polícia de Beverly Hills. Sim (vou virar policial). Essa é a parte da minha vida em que preciso retribuir algo para os Estados Unidos. Vou fazer isso", afirmou o brasileiro.

O lutador já havia manifestado o desejo de ser policial em 2014. O brasileiro-americano tem parentes que trabalham na área e a nova ocupação seria também uma forma de agradar alguns familiares.

Veja também

teaser image
Jogada

Brasileiro Anderson Silva faz sua luta de despedida pelo UFC

teaser image
Jogada

Ex-campeão do UFC, Anderson Silva é derrotado por Jake Paul em desafio de boxe

Assuntos Relacionados
Foto de Breno Lopes, jogador do Fortaleza, durante jogo contra o Ferroviário

Jogada

Times da Série A sondam Breno Lopes e Fortaleza define pedida milionária; veja valor

São Paulo e Vasco procuraram representantes do atacante, mas clube cearense só aceita liberar o jogador mediante compensação financeira

Daniel Farias Há 17 minutos
Homem dando soco em outro homem

Jogada

Anderson Silva, ex-campeão do UFC, anuncia que vai ingressar na academia de polícia nos EUA

Lutador de 50 anos mora na Califórnia

Redação Há 50 minutos
Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 24 de dezembro de 2025

Daniel Farias 24 de Dezembro de 2025
Foto de Lucas Sasha, que recebeu sondagem de time da Série A e Fortaleza tenta manter volante

Jogada

Lucas Sasha recebe sondagem de time da Série A e Fortaleza tenta manter volante

Volante de 35 anos é alvo do Athletico-PR, e diretoria do Leão trabalha nos bastidores para garantir a permanência

Daniel Farias 24 de Dezembro de 2025

Jogada

Caem e voltam? Relembre como foram as campanhas de Ceará e Fortaleza no ano seguinte ao rebaixamento

Após serem rebaixados juntos, Ceará e Fortaleza serão favoritos ao acesso em 2026

Ian Laurindo* 24 de Dezembro de 2025

Jogada

Ferroviário anuncia retorno do zagueiro Jeffão e saída de dois jogadores

Tubarão da Barra está em reformulação para a disputa do Campeonato Cearense 2026

Vladimir Marques 23 de Dezembro de 2025