Anderson Silva, ex-campeão do UFC, anuncia que vai ingressar na academia de polícia nos EUA

Um dos maiores lutadores de MMA e campeão do UFC, o brasileiro Anderson Silva, de 50 anos, revelou que tem o objetivo de se tornar policial. Radicado nos Estados Unidos desde 2019, o 'Spider' surpreendeu ao dizer que vai estudar para desempenhar a nova função. A declaração foi dada logo após ele nocautear Tyron Woodley durante um evento de boxe, na última sexta-feira (19).

Silva mora na Califórnia e se naturalizou americano. O lutador explicou que a decisão é uma forma de retribuir ao país tudo o que conquistou no esporte.

"Vou continuar fazendo isso (lutando). Volto ao trabalho agora mesmo e começo minha Academia de Polícia para o Departamento de Polícia de Beverly Hills. Sim (vou virar policial). Essa é a parte da minha vida em que preciso retribuir algo para os Estados Unidos. Vou fazer isso", afirmou o brasileiro.

O lutador já havia manifestado o desejo de ser policial em 2014. O brasileiro-americano tem parentes que trabalham na área e a nova ocupação seria também uma forma de agradar alguns familiares.