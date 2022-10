Anderson Silva x Jake Paul: confira horário e onde assistir o desafio de boxe

Ex-campeão do UFC, Anderson Silva enfrentará o youtuber Jake Paul neste sábado (29), a partir das 23h (horário de Brasília), em Glendale, na Califórnia, válido pelo desafio de boxe.

A confirmação da luta aconteceu nesta sexta-feira (28) após a pesagem oficial dos participantes. Anderson Silva e Jake Paul pesaram abaixo do limite de 84,8 kg.

Além da luta principal, envolvendo o ex-campeão do UFC e o youtuber, o evento contará com mais quatro lutas.

Veja confrontos do desafio de boxe

Anderson Silva (84,4 kg) x Jake Paul (84,6 kg)

Ashton Sylve (60 kg) x Braulio Rodriguez (60,1 kg)

Alejandro Santiago (53,4 kg) x Antonio Nieves (53,4 kg)

Uriah Hall (90 kg) x Le'Veon Bell (89,6 kg)

Chris Avila (83,1 kg) x Mikhail Varshavski (82,8 kg)

Quem é Jake Paul?

Natural de Cleveland, nos Estados Unidos, Jake Paul está entre os principais fenômenos da internet. A carreira do astro, de 25 anos, teve início na extinta plataforma Vine, com publicações de vídeos ao lado do irmão, Logan. Após o encerramento do site, Jake migrou para o YouTube, onde soma mais de 20 milhões de inscritos.

A fama construída na internet fez com que Jake Paul fosse convidado para estrelar uma série de TV da Disney chamada “Bizaardvark”, interpretando o personagem Dirk Mann. Ele deixou a atração em 2017, após ser acusado por vizinhos de causar desordem com festas barulhentas e pegadinhas perigosas.

No ano seguinte, o astro norte-americano decidiu iniciar a trajetória no boxe. O pugilista semi-profissional soma cinco vitórias em cinco lutas, tendo superado estrelas da luta, como Ben Askren e Tyron Woodley.

