Decisão foi tomada após a briga com o lutador de MMA Wanderlei Silva, no Spaten Fight Night
Outros quatro lutadores foram punidos após o incidente
Quem também se pronunciou foi Popó. O tetracampeão mundial de boxe lamentou o ocorrido
No meio da confusão, Wand foi atingido por um golpe no queixo e caiu desacordado; Popó foi declarado vencedor
O confronto será de oito rounds de dois minutos e não terá um peso limite
Tommy Brooks teve curta carreira como pugilista
Combate entre o campeão mundial de boxe e o ator acontece neste sábado (17)
Ele também ficou conhecido no mundo por marca de grelha de churrasco
Oleksandr Usyk e Tyson Fury se enfrentam neste sábado (21)
Após 10 rounds, brasileira venceu em decisão unânime dos juízes