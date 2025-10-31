Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Popó anuncia aposentadoria do boxe após briga com Wanderlei Silva e chora

Jogada

Popó anuncia aposentadoria do boxe após briga com Wanderlei Silva e chora; veja vídeo

Decisão foi tomada após a briga com o lutador de MMA Wanderlei Silva, no Spaten Fight Night

Daniel Farias 07 de Outubro de 2025
Confusão generalizada toma conta da arena do Spaten Fight Night

Jogada

Conselho Nacional de Boxe suspende Popó e Wanderlei Silva após confusão no Spaten Fight Night

Outros quatro lutadores foram punidos após o incidente

Redação 30 de Setembro de 2025
Imagem do momento da briga generalizada.

Jogada

Filho de Popó se desculpa por briga generalizada: ‘entrei em legítima defesa’

Quem também se pronunciou foi Popó. O tetracampeão mundial de boxe lamentou o ocorrido

Redação 28 de Setembro de 2025
Confusão generalizada toma conta da arena do Spaten Fight Night

Jogada

Popó x Wanderlei Silva termina com briga generalizada no Spaten Fight Night

No meio da confusão, Wand foi atingido por um golpe no queixo e caiu desacordado; Popó foi declarado vencedor

Redação 28 de Setembro de 2025
Foto de Popó

Jogada

Popó substitui Vitor Belfort e enfrenta Wanderlei Silva no Spaten Fight Night

O confronto será de oito rounds de dois minutos e não terá um peso limite

Samir de Carvalho* 08 de Setembro de 2025
atleta

Jogada

Ex-treinador de Mike Tyson e Holyfield morre aos 71 anos

Tommy Brooks teve curta carreira como pugilista

Redação 30 de Julho de 2025
Popó e Duda Nagle em momento de pesagem

Jogada

Popó x Duda Nagle: veja onde assistir e o horário da luta

Combate entre o campeão mundial de boxe e o ator acontece neste sábado (17)

Redação 16 de Maio de 2025
George Foreman

Mundo

Boxeador George Foreman morre aos 76 anos

Ele também ficou conhecido no mundo por marca de grelha de churrasco

Redação 22 de Março de 2025
Oleksandr Usyk e Tyson Fury

Jogada

Encarada por mais de 10 minutos entre boxeadores antes de luta viraliza nas redes; veja

Oleksandr Usyk e Tyson Fury se enfrentam neste sábado (21)

Redação 21 de Dezembro de 2024

Jogada

Bia Ferreira bate francesa e mantém cinturão de campeã mundial de boxe

Após 10 rounds, brasileira venceu em decisão unânime dos juízes

Agência Brasil 15 de Dezembro de 2024
1 2 3