Boxeador George Foreman morre aos 76 anos

Uma lenda do boxe norte-americano, George Foreman, morreu aos 76 anos. Não se sabe a causa e a informação foi passada por sua família, no Instagram do boxeador, na sexta-feira (21).

Foreman foi campeão olímpico em 1968. Porém, seus grandes títulos vieram em 1973 e em 1994, quando foi campeão mundial dos pesos-pesados. Este último ele levou aos 45 anos, se tornando o lutador mais velho a ganhar um cinturão.

O boxeador era casado com Mary Joan Martelly desde 1985 e deixa 12 filhos, cinco também com o nome George.

O que diz o comunicado da família:

"Com profunda tristeza, anunciamos o falecimento de nosso amado George Edward Foreman Sr., que partiu pacificamente no dia 21 de março de 2025, cercado por seus entes queridos. Um pregador devoto, um marido dedicado, um pai amoroso e um avô e bisavô orgulhoso, ele viveu uma vida marcada por uma fé inabalável, humildade e propósito.

Humanitário, medalhista olímpico e duas vezes campeão mundial dos pesos-pesados, ele era profundamente respeitado — uma força para o bem, um homem de disciplina, convicção e um protetor de seu legado, lutando incansavelmente para preservar seu bom nome — por sua família.

Somos gratos pelas demonstrações de amor e orações, e gentilmente pedimos privacidade enquanto honramos a vida extraordinária de um homem que tivemos a bênção de chamar de nosso".

Um pouco da história de Foreman

Natural do Texas, nos Estados Unidos, Foreman rapidamente ascendeu no mundo do boxe. Aos 19 anos, ainda lutador amador, ele conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas do México.

Legenda: Na foto da "Luta do Século", em 1974, quando Foreman foi nocauteado por Muhammad Ali Foto: AFP

Com 24 anos, em um nocaute técnico contra Joe Frazier, já disputando profissionalmente, foi campeão dos pesos-pesados. Ele também segurou o cinturão em lutas com Jose Roman e Ken Norton.

Na "Luta do Século", ocorrida no Congo e ficando na história como uma das mais conhecidas do boxe, Foreman foi nocauteado no oitavo round por Muhammad Ali.

Ele fez uma pausa na carreira de boxeador por 10 anos e, no período, tornou-se pastor da igreja protestante. Porém, aos 38 anos, voltou aos ringues com uma série de vitórias.

Como feito na sua carreira, está o cinturão dos pesos-pesados que ganhou aos 45 anos, em uma luta com Michael Moorer. Ao todo, foram 81 lutas na carreira, com 76 vitórias, sendo 68 por nocaute, e cinco derrotas.

Legenda: Foreman, após nocautear Michael Moore, em 1994, em Las Vegas Foto: JOHN GURZINSKI / AFP

Sinônimo de grelha de churrasco

Além de atleta, Foreman também ficou mundialmente conhecido por dar nome a uma marca de grelhas de churrasco, a George Foreman Grill. Vendida desde 1994, a marca já vendeu mais de 100 milhões de unidades no mundo.

O ex-atleta foi acusado, em 2022, de ter estuprado mulheres na década de 1970, porém ele negou. Além de empresário, ele continuou na carreira de pastor até o fim da vida.