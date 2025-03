Após mais de um mês internado papa Francisco receberá alta neste domingo (23)

O papa Francisco, de 88 anos, deve ter alta neste domingo (23). O anúncio foi feito neste sábado (22) pela equipe médica que cuida do pontífice, em coletiva para a imprensa. Com isso, o Santo Padre deixará o hospital Gemelli, em Roma, onde está internado há cinco semanas, tratando uma pneumonia.

Veja também Mundo Primeira aparição pública do papa Francisco é organizada para este domingo (23) Mundo Brasil segue na liderança de países com o maior número de católicos, aponta Vaticano

No anúncio da alta, os médicos afirmaram que Francisco terá de ficar em repouso dentro do Vaticano por um período de dois meses. Além disso, ele precisará continuar sob cuidados médicos, o que a equipe chamou de "alta hospitalar protegida".

A volta às suas atividades deve ocorrer aos poucos e o pontífice precisará ter "um estilo de vida mais calmo", disseram os médicos.

Os profissionais da saúde ainda relataram um comprometimento da voz por conta do período prolongado do auxílio de oxigênio de alto fluxo que Francisco recebeu no hospital. Porém, eles esperam que aos poucos o pontífice a fala será restabelecida, mas não estimaram um prazo.

"(Francisco) Foi um paciente exemplar. Ouviu nossas sugestões. Então nós concordamos (com a alta) quando achamos que era um momento certo, e o Santo Padre concordou", disseram os médicos.

Benção na janela está mantida

O Vaticano anunciou neste sábado (22) que o pontífice planeja aparecer em uma janela do hospital no domingo para dar uma bênção aos fiéis. Será primeira aparição pública desde a internação. Há uma semana, o Vaticano publicou uma foto do papa de costas, celebrando uma missa no hospital.

Uma mensagem escrita pelo papa e dirigida a fieis também foi divulgada neste sábado. O conteúdo é sobre fazer peregrinações para o Ano Jubilar da Igreja Católica.

"As peregrinações expressam a unidade que os une como uma comunidade em torno de seus pastores e do bispo de Roma".