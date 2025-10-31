Diário do Nordeste
‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 

Há 36 anos no Vaticano, Silvonei José destaca comunicação da Igreja Católica como forma de evangelização.

Nicolas Paulino 18 de Outubro de 2025
Estátua de São Francisco de Assis em pedra, com céu nublado ao fundo, simbolizando paz e espiritualidade.

Mundo

Dia de São Francisco de Assis: conheça história do santo protetor dos animais

O santo é celebrado todo dia 4 de outubro pela Igreja Católica

Geovana Almeida* 04 de Outubro de 2025
Papa Leão XIV falando em um evento, usando roupa branca e óculos, com expressão séria e gesticulando com a mão

Mundo

Papa Leão XIV critica salários de super-ricos e faz referência a Elon Musk

O pontífice citou os supersalários como um dos fatores para a crescente polarização da sociedade

Redação 15 de Setembro de 2025
Imagem do Papa Leão agradecendo as homenagens em seu aniversário, no Vaticano

Mundo

Papa Leão XIV completa 70 anos neste domingo (14); fiéis celebram a data

Religioso também já recebeu mensagens do presidente da Itália e da Conferência Episcopal Italiana

Redação 14 de Setembro de 2025
carlo acutis canonizado millennial italita vaticano milagres brasil

Mundo

Quais milagres são atribuídos a Carlo Acutis, 1º santo millennial canonizado neste domingo (7)

Um dos milagres foi registrado no Brasil

Redação 07 de Setembro de 2025
Carlo Acutis

Mundo

Carlo Acutis, 1º santo millennial, é canonizado

Cerimônia foi a primeira realizada pelo Papa Leão XIV desde que assumiu o pontificado

Redação 07 de Setembro de 2025
Na imagem, Papa Leão XIV saúda os fiéis em Roma durante celebração do Jubileu da Esperança

Mundo

Papa Leão XIV encerra Jubileu da Juventude com missa para mais de 1 milhão de fiéis

Momento aconteceu neste domingo (3) em campo aberto com pessoas de todas as partes do mundo

Redação 03 de Agosto de 2025

Opinião

O Papa Leão XIV e o Padre Cícero

Possível beatificação tem muito para ser considerada obra senão ironia do destino

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 20 de Julho de 2025
Montagem de duas fotos de desfile promovido pelo Museu do Automóvel do Ceará em homenagem a visita do papa João Paulo II

Ceará

Desfile de automóveis antigos relembra visita do Papa João Paulo II a Fortaleza

Pontífice visitou capital pela primeira e única vez em julho de 1980

Redação 12 de Julho de 2025
Imagem mostra papa Leão XIV discursando

Mundo

Leão XIV pede paz ao receber fiéis ucranianos no Vaticano

Leão XIV recebeu um grupo de fiéis da Igreja Greco-Católica Ucraniana no Vaticano e lamentou a guerra, que já dura cerca de três anos

Redação 28 de Junho de 2025
