Papa Leão XIV celebra sua primeira missa de Natal; assista

O papa Leão XIV celebra sua primeira missa de Natal nesta quarta-feira (24). A Missa da Noite pela Solenidade do Natal do Senhor teve início às 17h35, pelo horário de Brasília.

A celebração está sendo realizada na Basílica do Vaticano, na Europa, com a participação de crianças da Índia, Polônia, Paraguai, Ucrânia, Coreia do Sul e Moçambique. Ao todo, serão 10 crianças.

Papa Leão XIV

O papa Leão XIV foi escolhido no conclave deste ano após a morte do papa Francisco. Com 70 anos, ele é o 267º pontífice no cargo.

Nascido em 14 de setembro de 1955, em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, o papa Leão tem ascendências francesa, italiana e espanhola.