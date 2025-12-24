Papa Leão XIV celebra sua primeira missa de Natal; assista
Cerimônia iniciou às 17h35.
O papa Leão XIV celebra sua primeira missa de Natal nesta quarta-feira (24). A Missa da Noite pela Solenidade do Natal do Senhor teve início às 17h35, pelo horário de Brasília.
A celebração está sendo realizada na Basílica do Vaticano, na Europa, com a participação de crianças da Índia, Polônia, Paraguai, Ucrânia, Coreia do Sul e Moçambique. Ao todo, serão 10 crianças.
Veja também
Papa Leão XIV
O papa Leão XIV foi escolhido no conclave deste ano após a morte do papa Francisco. Com 70 anos, ele é o 267º pontífice no cargo.
Nascido em 14 de setembro de 1955, em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, o papa Leão tem ascendências francesa, italiana e espanhola.