Papa Leão XIV completa 70 anos neste domingo (14); fiéis celebram a data

Religioso também já recebeu mensagens do presidente da Itália e da Conferência Episcopal Italiana

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Imagem do Papa Leão agradecendo as homenagens em seu aniversário, no Vaticano
Legenda: Papa Leão agradeceu as homenagens em seu aniversário
Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

O papa Leão XIV completa 70 anos neste domingo (14). A celebração do aniversário contou com homenagens dos fiéis de diversas partes do mundo. No Vaticano, os presentes comemoraram o nascimento do pontífice, desejando saúde e prosperidade ao religioso. 

Em nome da diocese de Roma, o cardeal vigário Baldassare Reina afirmou que a diocese se une ao papa na "gratidão ao Pai pelo dom da vida", acrescentando ainda o desejo que ele "possa continuar a semear esperança para os homens e mulheres de nosso tempo".

Imagem de fiéis se reunindo no Vaticano para comemorar o aniversário de 70 anos do papa Leão
Legenda: Fiéis se reuniram no Vaticano na manhã deste domingo (14)
Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, também enviou os parabéns, juntamente com "sinceros votos de bem-estar espiritual e pessoal", segundo o Vaticano News.

Na mensagem, ainda assegurou a colaboração do Estado italiano na "alta missão apostólica" do papa Leão XIV.

Já a Conferência Episcopal Italiana enviou "os mais fervorosos votos das Igrejas na Itália, com orações de louvor e agradecimento pelo seu ministério". 

Diversos fiéis já se reúnem no Vaticano para celebrar a vida do pontífice e fazer as orações em nome dele. 

Redação
Há 1 hora
