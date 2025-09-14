Papa Leão XIV completa 70 anos neste domingo (14); fiéis celebram a data

O papa Leão XIV completa 70 anos neste domingo (14). A celebração do aniversário contou com homenagens dos fiéis de diversas partes do mundo. No Vaticano, os presentes comemoraram o nascimento do pontífice, desejando saúde e prosperidade ao religioso.

Em nome da diocese de Roma, o cardeal vigário Baldassare Reina afirmou que a diocese se une ao papa na "gratidão ao Pai pelo dom da vida", acrescentando ainda o desejo que ele "possa continuar a semear esperança para os homens e mulheres de nosso tempo".

Legenda: Fiéis se reuniram no Vaticano na manhã deste domingo (14) Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, também enviou os parabéns, juntamente com "sinceros votos de bem-estar espiritual e pessoal", segundo o Vaticano News.

Na mensagem, ainda assegurou a colaboração do Estado italiano na "alta missão apostólica" do papa Leão XIV.

Já a Conferência Episcopal Italiana enviou "os mais fervorosos votos das Igrejas na Itália, com orações de louvor e agradecimento pelo seu ministério".

Diversos fiéis já se reúnem no Vaticano para celebrar a vida do pontífice e fazer as orações em nome dele.