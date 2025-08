Papa Leão XIV encerra Jubileu da Juventude com missa para mais de 1 milhão de fiéis

Fé e emoção neste domingo (3) diante do encerramento do Jubileu da Juventude. Com missa presidida pelo Papa Leão XIV, o evento promovido pela Igreja Católica reuniu mais de um milhão de fiéis em Roma após uma semana de atividades.

A celebração aconteceu em uma grande esplanada nos arredores da cidade, mesma logística do restante das celebrações do jubileu. Para a Igreja, este é um dos momentos mais marcantes do Ano Santo, com capacidade para atrair pessoas de todas as partes do mundo.

"Aspirem a coisas grandes, à santidade, onde quer que estejam. Não se contentem com menos", afirmou o papa à multidão em uma das homilias. Por ser realizado em campo aberto, com direito a uso de barracas, colchonetes e sacos de dormir, o Jubileu está sendo encarado, conforme a emissora italiana Rai, como uma espécie de "Woodstock católico".

Apenas na noite do último sábado (2), antes de uma vigília noturna liderada pelo Pontífice, os organizadores confirmaram a presença de 800 mil pessoas no imenso espaço ao ar livre preparado no distrito de Tor Vergata, nos arredores da capital italiana. As informações são do jornal O Globo.

Legenda: Emissora italiana chama o evento de "Woodstock católico" Foto: Vatican News

Neste domingo, por sua vez, o Vaticano anunciou que o número de participantes havia subido para um milhão. A estrutura corresponde ao volume: com mais de 500 mil metros quadrados, o espaço onde acontece o Jubileu equivale a cerca de 70 campos de futebol.

Qual é a comitiva do Jubileu

A peregrinação juvenil ocorre cerca de três meses após o início do pontificado de Leão XIV e 25 anos depois de o Papa João Paulo II ter organizado o último evento para jovens dessa magnitude em Roma.

Os números realmente impressionam. Além da quantidade de fiéis, 450 bispos e 700 padres, todos vestindo túnicas verdes, marcaram presença em um dos instantes mais relevantes, a vigília noturna, presidida pelo próprio Papa

Na ocasião, os jovens peregrinos, vindos de 146 países, vibraram sob o céu. De acordo com o Vaticano, eles estão em Roma desde a última segunda-feira (28), agitando bandeiras e entoando coros.