Incêndio atinge conjunto de prédios em Hong Kong; veja imagens

Um incêndio atingiu um conjunto de prédios residenciais no distrito de Tai Po, no norte de Hong Kong, na manhã dessa quarta-feira (26). Segundo balanço da emissora pública RTHK, ao menos quatro pessoas morreram e outras duas estão em estado grave no hospital. O Conjunto Habitacional Wang Fuk possui cerca de 2 mil unidades habitacionais e várias pessoas ficaram presas no interior dos prédios por conta das chamas. O primeiro chamado para o Corpo de Bombeiros teria sido registrado às 14h51, no horário local, e o combate ao incêndio começou logo em seguida.