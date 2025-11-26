Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Incêndio atinge conjunto de prédios em Hong Kong; veja imagens

Segundo balanço oficial, ao menos quatro mortes foram registradas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo

Um incêndio atingiu um conjunto de prédios residenciais no distrito de Tai Po, no norte de Hong Kong, na manhã dessa quarta-feira (26). Segundo balanço da emissora pública RTHK, ao menos quatro pessoas morreram e outras duas estão em estado grave no hospital. O Conjunto Habitacional Wang Fuk possui cerca de 2 mil unidades habitacionais e várias pessoas ficaram presas no interior dos prédios por conta das chamas. O primeiro chamado para o Corpo de Bombeiros teria sido registrado às 14h51, no horário local, e o combate ao incêndio começou logo em seguida.

Assuntos Relacionados
Incêndio atinge conjunto de prédios em Hong Kong; veja imagens
Mundo

Incêndio atinge conjunto de prédios em Hong Kong; veja imagens

Segundo balanço oficial, ao menos quatro mortes foram registradas.

Redação
Há 1 hora
Colagem mostra o rosto da mãe e do filho, lado a lado.
Mundo

Filho é preso na Itália após mumificar corpo da mãe para continuar recebendo aposentadoria

Homem de 58 anos foi detido vestido de mulher ao tentar renovar documento da idosa.

Lucas Monteiro
25 de Novembro de 2025
Colagem mostra Lula, presidente do Brasil, e Donald Trump em momentos diferentes. Imagem usada em matéria sobre artigo do jornal New York Times (NYT).
Mundo

Em artigo, The New York Times diz que 'Brasil desafiou Trump e venceu'

Análise destaca recuo do presidente norte-americano após prisão de Bolsonaro.

Redação
24 de Novembro de 2025
Esta combinação de fotos de arquivo mostra o presidente dos EUA, Donald Trump (esquerda), gesticulando enquanto caminha para embarcar no Air Force One na Joint Base Andrews, em Maryland, e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, falando durante uma coletiva de imprensa com a mídia internacional no Hotel Eurobuilding em Caracas.
Mundo

EUA devem incluir governo de Maduro em lista de terroristas

Entenda o que o movimento pode significar para a tensão entre EUA e Venezuela.

Redação e AFP
24 de Novembro de 2025
Colagem mostra, à esquerda, imagem de Nívia Estevam, mãe do garoto brasileiro que teve dedos cortados em escola de Portugal, e, à direita, mostra imagem do garoto em hospital com mãe enfaixada.
Mundo

Menino brasileiro tem dedos cortados em escola de Portugal

Mãe comunicou à instituição que filho sofria bullying dos colegas.

Redação
24 de Novembro de 2025
Na imagem, vista aérea de edifícios residenciais em uma área urbana, mostrando danos extensos, provavelmente após uma explosão. Os apartamentos têm varandas, muitas das quais estão cheias de destroços, janelas quebradas, estores danificados e pedaços de concreto. No telhado do edifício à esquerda, há grandes tanques de água e escombros espalhados. As fachadas dos edifícios mostram sinais visíveis de destruição.
Mundo

Capital do Líbano é atacada por bombardeios israelenses para atingir líder do Hezbollah

Quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após dois andares de um prédio serem destruídos.

Redação
23 de Novembro de 2025
Na imagem, o Papa Francisco, vestido com sua batina branca e solidéu, sorri e acena com a mão direita levantada, mostrando um anel em seu dedo anelar. Ele está sob luz solar forte, com um fundo desfocado.
Mundo

Câmera fotográfica de Papa Francisco é leiloada por R$ 40 milhões

Valor será doado à organização de caridade do pontífice, falecido em abril.

Redação
23 de Novembro de 2025
Bombeiro retira destroços causados pelo terremoto.
Mundo

Terremoto de magnitude 5,7 em Bangladesh deixa nove mortos e mais de 300 feridos

Tremor durou 26 segundos e provocou pânico, danos estruturais e incêndio em central elétrica.

Redação e AFP
21 de Novembro de 2025
Piloto morre em queda de caça durante apresentação, em Dubai
Mundo

Piloto morre em queda de caça durante apresentação, em Dubai

Força Aérea Indiana lamentou ocorrido em rede social

Redação
21 de Novembro de 2025
Imagem aérea mostra uma rodovia de pista dupla com tráfego moderado, incluindo carros e um caminhão branco, ladeada por áreas verdes e árvores. Ao lado da estrada, há uma extensa faixa coberta por entulho e resíduos, contrastando com o campo verde ao redor. As copas das árvores exibem tons variados de verde, marrom e amarelo, indicando estação outonal.
Mundo

Montanha de lixo na Inglaterra é avistada por imagens de satélite e preocupa autoridades

A montanha de resíduos passava despercebida atrás de uma densa fileira de árvores.

Redação
20 de Novembro de 2025
Donald Trump fala no Salão Oval.
Mundo

Trump sanciona lei que obriga divulgação de arquivos sobre Jeffrey Epstein

Procuradora-geral terá 30 dias para liberar documentos não classificados; medida expõe racha entre republicanos.

Redação
19 de Novembro de 2025
Imagem do Dicionário de Cambridge que elegeu parassocial como palavra do ano.
Mundo

'Parassocial' é eleita palavra do ano do Dicionário de Cambridge

Escolha considerou relação dos fãs da Taylor Swift após anúncio de casamento da cantora.

Redação e AFP
19 de Novembro de 2025
Imagem mostra um homem com camisa xadrez chorando abraçando outro homem, enquanto um homem idoso com barba branca e kufi o observa de perto, em meio a um grupo. Cena mostra familiares de vítimas que faleceram em acidente de ônibus na Arábia Saudita.
Mundo

Colisão entre ônibus e caminhão deixa 45 mortos na Arábia Saudita

Somente uma pessoa que estava no coletivo sobreviveu.

Redação e AFP
17 de Novembro de 2025
O presidente dos EUA, Donald Trump, fala com repórteres antes de embarcar no Air Force One em 16 de novembro de 2025 no Aeroporto Internacional de Palm Beach, em West Palm Beach, Flórida.
Mundo

Trump cogita negociar com Maduro e amplia ação no Caribe

Segundo ele, há interesse do lado venezuelano em dialogar.

Redação
17 de Novembro de 2025
Imagem aberta do vulcão expelindo uma coluna de fumaça.
Mundo

Vulcão Sakurajima entra em erupção no Japão; entenda porque ele é um dos mais ativos do mundo

Cerca de 30 voos foram cancelados no país devido à baixa visibilidade no espaço aéreo.

Redação
16 de Novembro de 2025
imagem mostra ruas alagadas por causa da tempestade Cláudia
Mundo

Tempestade Claudia mata três pessoas em Portugal, deixa dezenas de feridos e chega a Reino Unido

Vários distritos do sul de Portugal estão em alerta laranja devido ao mau tempo.

Redação
15 de Novembro de 2025
Esta foto tirada em 15 de novembro de 2025 pela The Vatican Media mostra o Papa Leão XIV se encontrando com o diretor norte-americano Spike Lee, durante uma audiência com artistas do mundo do cinema no Vaticano.
Mundo

Spike Lee presenteia Papa Leão XIV com camisa dos Knicks em encontro com nomes do cinema

Cate Blanchett, Alison Brie e Judd Apatow estiveram com o sacerdote.

Redação
15 de Novembro de 2025
Donald Trump com a face aparentemente nervosa. Imagem usada em matéria onde presidente norte-americano reduz tarifas sobre produtos.
Mundo

Trump reduz tarifas de carne, café e frutas; medida vale de forma retroativa

O Brasil figura entre os principais beneficiados pela medida de redução.

Redação
14 de Novembro de 2025
Secretário de Guerra, Pete Hegseth, fala em coletiva.
Mundo

Operação ‘Lança do Sul’: EUA aumentam ações militares sob pretexto de combate ao narcotráfico

Governo Trump ativa operação militar no Caribe em meio à escalada contra Nicolás Maduro.

Redação
13 de Novembro de 2025
Trump encerra 'shutdown' mais longo da história dos EUA
Mundo

Trump encerra 'shutdown' mais longo da história dos EUA

Presidente sancionou lei que terminou com a paralisação orçamentária.

Redação e AFP
13 de Novembro de 2025