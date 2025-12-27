Diário do Nordeste
Mais de 14,4 mil voos atrasaram ou foram cancelados por tempestade de neve nos Estados Unidos

Além disso, outros 2,1 mil voos internacionais foram cancelados.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Bow Bridge, no Central Park, coberta de neve na cidade de Nova York em 27 de dezembro de 2025.
Legenda: Na noite de sexta-feira (26), Nova York registrou entre 5 cm e 10 centímetros de neve, com 11 centímetros no Central Park.
Foto: Timothy A. Clary / AFP

Uma nevasca atingiu o nordeste dos Estados Unidos da América (EUA) na madrugada deste sábado (27) e levou ao atraso ou cancelamento de mais de 14,4 mil voos em meio ao feriado de Natal. Em parte da região atingida, os moradores foram aconselhados a evitarem as estradas pelas condições perigosas.

"A segurança dos nova-iorquinos é minha principal prioridade, e continuo a insistir na necessidade de extrema cautela durante todo período que durar esta tempestade", disse, em comunicado, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, que havia declarado estado de emergência para os condados afetados pela tempestade de inverno na sexta-feira (26).

Segundo informações divulgadas pelo g1, a quantidade de neve acumulada na área entre Syracuse, no centro do estado, e Long Island, no sudeste, além de Connecticut, variou de 15 a 25 centímetros no início da manhã deste sábado.

Na noite de sexta-feira, Nova York registrou entre 5 cm e 10 centímetros de neve, com 11 centímetros no Central Park, maior quantidade desde 2022, conforme Bob Oravec, meteorologista do Centro de Previsão do Tempo do Serviço Nacional de Meteorologia.

Em meio a essa tempestade, mais de 14,4 mil voos domésticos nos EUA atrasaram ou foram cancelados na manhã deste sábado, sendo a maioria na região de Nova York, conforme o site de rastreamento FlightAware. Além disso, outros 2,1 mil voos internacionais com partida ou chegada previstas nos EUA foram cancelados.

Informações do Estadão apontam que ao menos três voos que sairiam do Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy tiveram o cancelamento confirmado na sexta-feira.

Segundo o g1, as companhias aéreas isentaram as taxas de alteração que costumam ser cobradas para remarcação, em caso de passageiros que tiveram o deslocamento afetado pela neve.

Avisos de tempestade de gelo e alertas também foram emitidos para a maior parte de Pensilvânia e Massachusetts. Por outro lado, no outro extremo do país, a Califórnia sofreu com enchentes e deslizamentos de terra.

Na véspera de Natal, quarta-feira (24), por exemplo, uma família de San Bernardino, nos arredores de Los Angeles, ficou ilhada no telhado e foi resgatada de helicóptero.

Segundo meteorologistas, o estado norte-americano foi impactado por rios atmosféricos, como se chama quando o vento vindo do Oceano Pacífico forma uma corrente carregada de umidade.

Conforme a AFP, o forte temporal e as inundações subsequentes levaram ao fechamento do aeroporto de Santa Bárbara, a noroeste de Los Angeles. A reabertura foi anunciada na sexta (26) pela manhã, após as equipes passarem a noite removendo água das pistas.

