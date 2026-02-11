Diário do Nordeste
Corpo de babá cearense morta em Portugal chegará ao Estado 2 meses após o crime

Translado está marcado para esta sexta-feira (13), às 16h.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
Mundo
As fotos mostram uma mulher de cor parda, que utiliza óculos. Na primeira imagem, ela está sentada em uma avião. Na segunda, está posando em pé, com um jardim atrás.
Legenda: A cearense Lucinete Freitas morava em Portugal há 7 meses antes de ser morta.
Foto: Arquivo Pessoal.

O translado do corpo da babá cearense Lucinete Freitas, 55, morta pela empregadora em Portugal, no fim do ano passado, acontecerá nesta sexta-feira (13). A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pelo marido dela, Teodoro Júnior.

Teodoro também afirmou que todo o processo foi custeado pelo Governo do Ceará, como prometido pelo chefe da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira, em janeiro.

A família receberá o corpo em Fortaleza às 16h de sexta, e o transportará até a cidade natal de Lucinete, Aracoiaba, no Interior do Ceará, no sábado (14). Lá, ocorrerá o velório e sepultamento. Os locais e horários ainda não foram informados.

O crime que vitimou Lucinete ocorreu em 5 de dezembro na cidade de Amadora, na Região Metropolitana de Lisboa. A suspeita de 43 anos segue detida e as investigações continuam em andamento.

Marido de Lucinete pede justiça

Ao saber que a esposa iria descansar em casa, Teodoro sentiu um misto de alívio e tristeza. Para ele, tudo o que aconteceu ainda é difícil de assimilar, e a dor permanece.

"O meu clamor maior é por justiça. Depois do que aconteceu, é muito difícil para mim entender isso, até porque eu não tenho muita facilidade para lidar com essas situações", disse.

Foto de Teodoro com Lucinete.
Legenda: O jardineiro relata que não sabe quais procedimentos investigativos foram realizados pelas autoridades portuguesas.
Foto: Reprodução.

Apesar de não se conformar com o que ocorreu, ele espera que, ao ver Lucinete pela última vez, um ciclo doloroso possa ser concluído.

Nunca aconteceu isso antes comigo, de um ente querido, uma pessoa próxima, minha companheira, ir embora assim. É uma experiência totalmente amarga... difícil, muito difícil. Não me conformo ainda. Ainda não me conformo porque isso ainda me abala muito, ainda me dói muito.
Teodoro Júnior
Jardineiro e marido de Lucinete

Teodoro e Lucinete eram casados há 15 anos, e tinham um filho de 14. Os dois se preparavam para encontrá-la em Portugal ainda no ano passado.

Babá foi morta por patroa com bloco de cimento

De acordo com o Ministério Público português, no dia 5 de dezembro, a mulher, sob o pretexto de levar a vítima para casa, teria conduzido Lucinete a um local isolado, onde a agrediu violentamente na cabeça com um bloco de cimento.

Segundo o MP, a relação entre patroa e vítima — que trabalhava como baby sitter do filho da suspeita — era marcada por conflitos. Após constatar a morte, a mulher teria ocultado o corpo, cobrindo-o com entulhos, e abandonado-o no local.

A investigação aponta ainda que a suspeita utilizou o celular da vítima para se passar por ela, enviando mensagens a familiares e conhecidos nas quais afirmava ter viajado para o Algarve, no sul de Portugal, com uma amiga.

A mulher de 43 anos, também brasileira, foi indiciada pelos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver, detenção de arma proibida e falsidade informática.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita.

