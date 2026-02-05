Empresário brasileiro é detido pelo ICE nos Estados Unidos

Um empresário brasileiro que mora nos Estados Unidos foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), segundo informações do g1.

Maximiano Fernandes, de 40 anos, foi detido na última quarta-feira (28) na cidade de Stow, no estado americano de Massachusetts, onde ele é proprietário de cafeteria.

Após a detenção, moradores e políticos de Massachusetts se mobilizaram em apoio à família de Fernandes, que é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

"Agradecemos a todos que nos alertaram sobre a prisão do Max, dono do Stow Cafe, pelo ICE. O deputado Hogan e eu estamos prestando apoio à família", escreveu em uma postagem o senador democrata Jamie Eldridge.

Visto de turista vencido

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos informou que Fernandes foi detido por ter permanecido no país após o vencimento de seu visto de turista. Em entrevista ao The Boston Globe, a secretária adjunta do órgão, Tricia McLaughlin, disse que o brasileiro permanecerá sob custódia do ICE enquanto aguarda os procedimentos de imigração.

Maximiano Fernandes mora há cerca de 15 anos nos EUA. Ele é casado com uma brasileira, pai de quatro filhas, e também é padrasto de um adolescente.