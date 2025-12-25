Cinco morrem em queda de helicóptero no Monte Kilimanjaro

Cinco pessoas morreram durante o resgate de dois turistas no Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, nessa quarta-feira (24). O grupo estava a bordo de um helicóptero que caiu. As causas da queda estão em investigação.

Conforme o jornal O Globo, duas pessoas realizavam escalada da montanha quando precisaram de atendimento médico de urgência. No entanto, após embarcarem na aeronave, acabaram falecendo, junto aos demais passageiros, devido à queda do veículo.

O acidente aconteceu a cerca de 4.700 metros de altitude, nas proximidades do acampamento Barafu, informou a autoridade de aviação do país nesta quinta-feira (25).

O comandante da polícia local, Simon Maigwa, detalhou que o helicóptero era operado pela empresa Kilimanjaro Aviation, especializada no serviço de resgate médico e apoio a expedições na montanha. A companhia não comentou o caso.

Em junho, a União Europeia incluiu todas as empresas de transporte aéreo da Tanzânia em sua lista de companhias consideradas de risco, após uma série de acidentes.

Em comunicado, o bloco citou “a escassez de pessoal qualificado, processos de supervisão ineficazes nas operações de voo e na aeronavegabilidade, além do descumprimento de normas internacionais de segurança”.