Vencedor de aposta única da Powerball ganha R$ 10 bilhões nos EUA

Após 46 sorteios seguidos sem vencedor, uma única aposta do estado de Arkansas, nos Estados Unidos, faturou US$ 1,817 bilhão, pouco mais de R$ 10,05 bilhões na cotação atual. O certame ocorreu na noite dessa quarta-feira (24), véspera de Natal.

Além da Powerball 19, foram sorteados os números 25, 59, 04, 52 e 31. As informações são do portal g1. Nas regras do jogo, o ganhador pode escolher receber o valor em 30 parcelas ao longo de 29 anos, por meio de uma anuidade, ou retirar o dinheiro à vista.

Foi a segunda maior premiação da história da Powerball, reconhecida por prêmios bilionários. Desde 6 de setembro, ninguém vencia em nenhum sorteio.

Na loteria dos Estados Unidos, o jogador escolhe cinco números e um número extra, chamado de Powerball. São sorteados cinco bolas branca e uma vermelha, e o prêmio principal é destinado a quem acerta as seis.