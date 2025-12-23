Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Venezuela aprova lei contra “pirataria” e bloqueios navais após ações dos EUA no Caribe

Texto prevê até 20 anos de prisão e é aprovado por unanimidade em meio à apreensão de petroleiros venezuelanos por Washington.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Maduro fala em um comício.
Legenda: A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Parlamento, controlado pelo grupo político de Maduro.
Foto: Tasos Katoposis / AFP.

A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou nesta terça-feira (23) uma nova lei que estabelece penas de até 20 anos de prisão para quem promover ou financiar atos classificados pelo governo como pirataria, bloqueios navais e outros “crimes internacionais”. 

A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Parlamento, controlado pelo grupo político do presidente Nicolás Maduro, e segue agora para sanção do Executivo.

Batizado de projeto “Para Garantir a Liberdade de Navegação e Comércio contra a Pirataria, Bloqueios e Outros Atos Ilícitos Internacionais”, o texto surge em meio ao aumento da tensão com os Estados Unidos, que recentemente interceptaram e apreenderam petroleiros ligados à Venezuela no Mar do Caribe.

Veja também

teaser image
Mundo

Estados Unidos perseguem mais um petroleiro venezuelano

No início do mês, Washington confirmou a apreensão de um primeiro navio e, no dia 20, realizou uma nova interceptação, poucos dias após o presidente Donald Trump anunciar um bloqueio total a embarcações que saíssem de portos venezuelanos. 

Em ambas as ocasiões, Caracas acusou os EUA de praticarem pirataria e afirmou que levará o caso a instâncias internacionais, incluindo o Conselho de Segurança da ONU.

Trump fala em coletiva na Casa Branca.
Legenda: Trump afirmou que seria “inteligente” Maduro deixar o poder.
Foto: Tasos Katoposis / AFP.

Durante a sessão que aprovou a lei, o presidente da Assembleia, Jorge Rodríguez, fez duras críticas à oposição venezuelana, especialmente a María Corina Machado, acusando-a de apoiar sanções internacionais contra o país. Segundo ele, setores oposicionistas estariam “alinhados às ações agressivas” do governo americano no Caribe.

A aprovação da norma ocorre em paralelo a uma nova troca de declarações entre Trump e Maduro. O presidente dos EUA afirmou que seria “inteligente” o líder venezuelano deixar o poder, enquanto Maduro rebateu dizendo que Trump deveria se concentrar nos problemas internos dos Estados Unidos.

As operações americanas também foram criticadas por China e Rússia, que classificaram a apreensão de navios como violação do direito internacional e reafirmaram apoio ao governo venezuelano. 

Washington, por sua vez, sustenta que as ações fazem parte do combate ao narcotráfico, embora integrantes do governo Trump tenham defendido publicamente a saída de Maduro do poder.

Maduro fala em um comício.
Mundo

Venezuela aprova lei contra “pirataria” e bloqueios navais após ações dos EUA no Caribe

Texto prevê até 20 anos de prisão e é aprovado por unanimidade em meio à apreensão de petroleiros venezuelanos por Washington.

Redação
Há 46 minutos
Fotografia mostra a ativista sueca Greta Thunberg antes de sua prisão por oficiais de polícia em frente aos escritórios da Aspen Insurance no Plantation Place, na Fenchurch Street, em Londres.
Mundo

Greta Thunberg é presa durante manifestação pró-Palestina

Entenda o que motivou a detenção da ativista sueca em Londres.

Redação e AFP
23 de Dezembro de 2025
Estados Unidos perseguem mais um petroleiro venezuelano
Mundo

Estados Unidos perseguem mais um petroleiro venezuelano

Operação no Caribe tem aumentado as tensões na região.

Redação e AFP
22 de Dezembro de 2025
Mundo

Zona de paz? Relembre guerras que já ocorreram na América do Sul

Tensão entre EUA e Venezuela coloca região sob risco de novo conflito.

Esta ilustração fotográfica tirada em Washington, DC, em 19 de dezembro de 2025, mostra fotografias, incluindo do ex-presidente dos EUA Bill Clinton, do vocalista dos Rolling Stones Mick Jagger, do presidente do Virgin Group, Richard Branson, e de Ghislaine Maxwell, após o Departamento de Justiça dos EUA começar a divulgar os tão aguardados registros da investigação do caso politicamente explosivo do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.
Mundo

Foto de Trump some de divulgação de arquivos sobre Jeffrey Epstein no site do governo

Pelo menos 16 arquivos desapareceram da página.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Fotografia noturna em plano médio de uma mulher de costas, em pé ao lado de um carro prata estacionado. Ela veste um top laranja e um short curto rosa com franjas. A mulher está com o braço estendido em direção ao interior do veículo através da janela aberta do motorista. O ambiente é pouco iluminado por uma luz amarelada. Ao fundo, há vegetação rasteira e uma placa branca com letras vermelhas onde se lê
Mundo

Arquivo do caso Epstein cita Fortaleza e Rio como destinos associados ao turismo sexual

Cidades da Europa e da Ásia também são destacadas.

João Lima Neto
21 de Dezembro de 2025
Imagens após o ataque.
Mundo

Ataque a tiros deixa ao menos nove pessoas mortas na África do Sul

Outras 10 pessoas ficaram feridas no ataque.

Redação e AFP
21 de Dezembro de 2025
Grayson nasceu com mais de 7kg e precisou ficar internado na UTI neonatal.
Mundo

Bebê nasce com mais de 7 kg e surpreende família no Canadá

Recém-nascido precisou de cuidados especiais após o parto.

Redação
20 de Dezembro de 2025
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, posam em frente a painel com fotografia de vista do Rio de Janeiro.
Mundo

Presidentes da UE sinalizam a Lula assinatura de acordo com Mercosul em janeiro

A previsão era de que o pacto comercial fosse firmado neste sábado (20), mas o adiamento ocorreu por iniciativa da França e da Itália.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Imagem da aeronave KC-135 Stratotanker em voo.
Mundo

O que se sabe sobre o ataque dos EUA na Síria

Não é início de uma guerra, mas é uma declaração de vingança”, declara secretário de defesa dos EUA.

Nathália Paula Braga*
20 de Dezembro de 2025
Ataque com faca em Taiwan deixa pelo menos quatro mortos
Mundo

Ataque com faca em Taiwan deixa pelo menos quatro mortos

Suspeito também morreu durante a ocorrência.

Redação e AFP
19 de Dezembro de 2025
Suspeito de ser atirador da Universidade Brown é encontrado morto
Mundo

Suspeito de ser atirador da Universidade Brown é encontrado morto

Ataque a tiros aconteceu no último sábado (13), deixando duas pessoas mortas.

Redação
19 de Dezembro de 2025
EUA suspendem programa de visto após ataque na Universidade Brown
Mundo

EUA suspendem programa de visto após ataque na Universidade Brown

Suspeito é estudante português que foi encontrado morto nessa quinta-feira (18).

Redação
19 de Dezembro de 2025
TikTok.
Mundo

TikTok assina acordo para venda nos EUA

A medida é uma resposta a uma lei aprovada.

Redação e AFP
18 de Dezembro de 2025
Kshamenk vivia há cerca de três décadas em um tanque de concreto no parque Mundo Marino.
Mundo

Morre Kshamenk, a última orca em cativeiro da América do Sul

Animal viveu 30 anos em tanque e reacendeu debate sobre cativeiro.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Trump amplia restrições de viagem aos EUA para sete países e palestinos
Mundo

Trump amplia restrições de viagem aos EUA para sete países e palestinos

Segundo a Casa Branca, ações visam proteger segurança nacional.

AFP e Redação
17 de Dezembro de 2025
Homem que desarmou atirador na Austrália vira símbolo de coragem na Síria
Mundo

Homem que desarmou atirador na Austrália vira símbolo de coragem na Síria

Ahmed lutou contra e desarmou um dos atiradores, mas também foi atingido por disparos.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Trump processa BBC em R$ 54 bilhões por suposta difamação
Mundo

Trump processa BBC em R$ 54 bilhões por suposta difamação

O motivo seria a veiculação de um documentário sobre o dia do ataque ao Capitólio.

Redação
16 de Dezembro de 2025
A bandeira da Austrália é vista ao lado de homenagens florais do lado de fora do Bondi Pavilion em Sydney no dia 16 de dezembro de 2025, em homenagem às vítimas do tiroteio na Bondi Beach.
Mundo

Atirador de ataque em Sydney acorda do coma

Suspeito é mantido sob custódia policial em hospital.

Redação e AFP
16 de Dezembro de 2025
Imagem mostra as nove vítimas identificadas no ataque em Sydney.
Mundo

Quem são as vítimas do ataque que deixou 15 mortos na Austrália?

As vítimas tinham entre 10 e 87 anos, incluindo franceses, eslovacos e israelenses.

Redação
15 de Dezembro de 2025