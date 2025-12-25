Conheça primeiro submarino nuclear da Coreia do Norte

A Coreia do Norte divulgou nesta quinta-feira (25) imagens do que diz ser o seu primeiro submarino movido a energia nuclear. A embarcação de 8,7 mil toneladas, segundo o regime, lançaria mísseis guiados e seria semelhante a modelos produzidos por potências militares, como os Estados Unidos.

Nas fotos, é possível observar o líder norte-coreano Kim Jong-un inspecionando o veículo, que parece estar em uma instalação interna, conforme o jornal O Globo.

O país asiático afirma que o projeto representa um avanço estratégico relevante dentro do programa militar nacional.

Não é possível checar se as informações divulgadas são verdadeiras, já que o país é uma ditadura totalitária e autocrática.

Foto: STR/KCNA VIA KNS/AFP.

Foto: STR / KCNA VIA KNS / AFP.

Corrida armamentista nuclear local

O desenvolvimento de um submarino de propulsão nuclear é um projeto antigo de Kim Jong-un, que divulgou o desejo publicamente em 2021, durante um congresso do partido governista.

Porém, especialistas apontam que a iniciativa ganhou um novo impulso após a Coreia do Sul receber o consentimento dos Estados Unidos para avançar em seus planos para produzir submarinos nucleares, o que acabou acirrando a corrida tecnológica na região.

Diferenciais dos submarinos nucleares

Submarinos de propulsão nuclear oferecem vantagens estratégicas em relação aos modelos convencionais. Diferentemente dos submarinos a diesel-elétricos, essas embarcações podem permanecer submersas por longos períodos, sem a necessidade de emergir para captar ar.

Essa autonomia permite operações contínuas por meses ou até anos, desde que haja suprimentos para a tripulação.

Além disso, submarinos nucleares costumam ser mais rápidos e mais silenciosos, características essenciais em operações militares modernas.

Atualmente, apenas Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido e Índia dominam essa tecnologia, o que reforça o peso estratégico e simbólico do anúncio feito pela Coreia do Norte.