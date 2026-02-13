Argentina aprova lei que reduz maioridade penal para 14 anos

A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou, nesta quinta-feira (12), uma iniciativa que reduz de 16 para 14 anos a idade de responsabilidade penal. Com 149 votos a favor e 100 contrários, o projeto de lei impulsionado pelo presidente Javier Milei busca modificar o sistema penal juvenil do país, que data de 1980. Segundo os padrões internacionais, a idade mínima de responsabilidade penal é aquela em que um menor não pode ser considerado criminalmente responsável por seus atos e, portanto, não pode ir a julgamento. O projeto agora deverá ser discutido no Senado.