Israel lança ataques aéreos em Gaza e deixa 12 mortos, segundo palestinos

Israel lançou ataques aéreos na Faixa de Gaza, neste domingo (15), que deixaram ao menos 12 mortos. Os ataques teriam sido em retaliação a supostas violações do cessar-fogo.

Apesar da trégua em vigor desde 10 de outubro do ano passado, as hostilidades persistem na região, onde tanto Israel como o movimento islamista Hamas acusam-se mutuamente de violar o acordo de trégua.

Segundo a defesa civil do território palestino, um dos ataques atingiu uma tenda que abrigava deslocados internos no norte de Gaza, vitimando cinco pessoas.

"Israel não entende o que é um cessar-fogo ou uma trégua. Estamos vivendo sob trégua há meses, mas eles nos atacam. Dizem uma coisa e fazem outra", disse à AFP Osama Abu Askar, tio de um dos mortos.

Outro ataque também deixou cinco mortos em Khan Younis, no sul do território. Também, outra pessoa morreu ao ser atingida por disparos israelenses em Gaza e outra em Beit Lahia.

Os corpos foram levados, principalmente, para o Hospital Al-Shifa e para o Hospital Nasser.

Veja também Mundo Justiça do Irã amplia pena de prisão da Nobel da Paz Narges Mohammadi Mundo Países alertam para crise humanitária “catastrófica” em Gaza

Israel denuncia 'instalações subterrâneas'

O exército israelense alega que atacou após identificar "vários terroristas armados refugiando-se sob escombros" perto de seus soldados, "provavelmente após saírem de instalações subterrâneas" em Beit Hanoun, no norte.

Israel também afirmou que respondeu a uma "violação" da trégua pelo movimento islamista palestino da parte norte do território. Em comunicado, os militares detalharam que os homens cruzaram a linha que demarca a área ainda ocupada por soldados israelenses desde a entrada em vigor do cessar-fogo.

Já o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, é quem acusa Israel de desrespeitar o acordo. "Atacar pessoas deslocadas em suas tendas é uma grave violação do acordo do cessar-fogo", apontou.

Mais de 600 mortos durante 'trégua'

Conforme o Ministério da Saúde de Gaza, que opera sob a autoridade do governo do Hamas, pelo menos 601 pessoas foram mortas desde que o cessar-fogo começou a vigorar. Os números são considerados confiáveis pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Israel, por sua vez, relata que quatro de seus soldados morreram nesse mesmo período.