'Arco do Amor', ponto turístico da Itália, desaba no Dia dos Namorados
Desabamento aconteceu após fortes chuvas na costa do Adriático.
O Arco Sant'Andrea, formação rochosa conhecida como "Arco do Amor", desmoronou no último sábado (14), após fortes chuvas atingirem a cidade de Melendugno, na região da Puglia, na costa do Adriático.
Segundo o g1, o local se tornou um dos destinos turísticos mais famosos do Sul do país e ganhou o apelido afetuoso por ser um ponto onde vários pedidos de casamento ocorriam.
O prefeito de Melendugno, Maurizio Cisternino, lamentou o desmoronamento e destacou a importância da formação para a economia local.
"É um golpe devastador. Um dos pontos turísticos mais famosos do nosso litoral e de toda a Itália desapareceu", lamentou o político.
O desabamento ocorreu justamente no dia da Festa degli Innamorati, o Dia dos Namorados italiano. Além da Itália, diversos outros países adotam o 14 de fevereiro como uma data para celebrar o amor por ser o dia da festa de São Valentim, santo patrono dos namorados e dos casais.
O g1 apontou que o acidente não é um fenômeno isolado, já que o Mar Mediterrâneo vem sofrendo com ciclones e tempestades cada vez mais fortes, após ter registrado altíssimas temperaturas no ano passado.
Em 25 de janeiro deste ano, o ciclone Harry destruiu uma encosta e abriu uma fenda de 4 km de extensão em Niscemi, na Sicília.