Novos e-mails: Epstein queria casar com filha de 16 anos de ex e oferecia roupas “sensuais” à jovem

Novos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelam que o financista Jeffrey Epstein demonstrava uma fixação pela filha adolescente de sua ex-namorada, a modelo sueca Eva Dubin.

E-mails datados de 2014 indicam que Epstein afirmou a amigos que a jovem Celina Dubin — na época com 19 anos — era a “única pessoa com quem queria se casar”.

Os registros mostram que Celina mantinha contato com Epstein desde a adolescência, tratando-o por “Tio F”. Em uma das mensagens, o bilionário teria se oferecido para comprar roupas descritas como “sensuais” para a jovem quando ela tinha apenas 16 anos.

Fotos de Celina também foram encontradas entre os pertences de Epstein. A família Dubin, que manteve laços com o financista mesmo após sua condenação em 2008, afirmou por meio de um porta-voz que desconhecia tais intenções e classificou as falas como "comentários isolados".

Entenda o Caso Epstein

Jeffrey Epstein foi um magnata e financista norte-americano acusado de manter uma vasta rede de exploração sexual de menores durante décadas em suas diversas propriedades, incluindo mansões nos EUA e uma ilha particular.

Ele era conhecido por transitar entre celebridades, políticos e bilionários; nomes como Donald Trump, Bill Clinton e o príncipe Andrew constam nos processos relacionados ao caso.

Em 2008, Epstein foi condenado pela primeira vez por solicitar prostituição de uma menor. Em 2019, ele foi preso novamente, acusado de tráfico sexual e conspiração.

O financista foi encontrado morto em sua cela em agosto de 2019, antes de ser julgado, em um episódio registrado pelas autoridades como suicídio. Sua colaboradora e ex-namorada, Ghislaine Maxwell, foi condenada em 2021 a 20 anos de prisão por ajudar no esquema de abuso.