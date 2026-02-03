Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

EUA derrubam drone iraniano no Mar Arábico em meio a tensão militar

Washington afirma que a aeronave se aproximou de forma agressiva de porta-aviões.

Escrito por
e
Mundo
Navio USS Abraham Lincoln.
Legenda: Segundo o governo americano, abate de drone foi preventivo, com a finalidade de proteger o navio.
Foto: Zachary Pearson / Marinha dos EUA / AFP.

Um avião de combate dos Estados Unidos derrubou, nesta terça-feira (3), um drone iraniano que se aproximava de forma considerada “agressiva” de um porta-aviões americano no Mar Arábico. A informação foi confirmada por uma porta-voz militar dos EUA. O incidente ocorreu a cerca de 800 quilômetros da costa do Irã.

Segundo comunicado do Comando Central dos Estados Unidos, um caça F-35C embarcado no USS Abraham Lincoln realizou o abate “em legítima defesa”, com o objetivo de proteger o porta-aviões e sua tripulação.

“Uma aeronave F-35C do USS Abraham Lincoln derrubou um drone iraniano em defesa legítima e para proteger o porta-aviões e a tripulação a bordo”, afirmou o capitão Tim Hawkins, porta-voz do comando militar.

De acordo com Hawkins, o drone, identificado como um Shahed-139, “continuou esvoaçando em direção ao navio apesar das medidas obrigatórias de desescalada adotadas pelas forças americanas”.

Veja também

teaser image
Mundo

Novos documentos sobre Jeffrey Epstein mostram plano para aliciar modelos do Brasil

Outros incidentes na região

O porta-voz confirmou ainda um episódio separado envolvendo embarcações iranianas e outro drone, que teriam se aproximado “em alta velocidade” e ameaçado abordar e apreender o navio-tanque M/V Stena Imperative, de bandeira americana.

Em resposta, o destróier americano USS McFaul, com apoio da Força Aérea dos Estados Unidos, escoltou o petroleiro, que agora navega “em segurança”, segundo Hawkins.

Diálogo segue com o Irã

Apesar do agravamento do cenário militar, o governo dos Estados Unidos afirmou que as negociações com o Irã continuam programadas.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, declarou nesta terça-feira que conversou com o enviado especial Steve Witkoff e confirmou que os diálogos com autoridades iranianas seguem mantidos.

“Acabei de falar com o enviado especial Witkoff, e essas conversas, até o momento, ainda estão agendadas”, afirmou Leavitt a jornalistas, acrescentando que o encontro deve ocorrer “no final desta semana”.

Segundo fontes próximas ao assunto, ouvidas pela agência AFP, a reunião entre Witkoff e representantes iranianos “provavelmente” ocorrerá na Turquia, no dia 6 de fevereiro.

Trump mantém opções militares

Leavitt reforçou que, embora a diplomacia seja prioridade, o presidente Donald Trump não descarta ações mais duras. “O presidente Trump sempre quer priorizar a diplomacia, mas obviamente é preciso duas pessoas para dançar o tango”, disse a porta-voz, do lado de fora da Ala Oeste da Casa Branca.

Em entrevista à Fox News, Leavitt acrescentou que o presidente mantém uma série de opções à disposição, incluindo o uso da força militar, diante da presença ampliada de navios de guerra americanos na região.

“É claro que o presidente sempre tem uma série de opções em cima da mesa, e isso inclui o uso da força militar”, afirmou.

Ela concluiu dizendo que “os iranianos sabem disso melhor do que ninguém”, em referência aos ataques militares dos Estados Unidos que atingiram o programa nuclear do Irã no ano passado.

Assuntos Relacionados
Navio USS Abraham Lincoln.
Mundo

EUA derrubam drone iraniano no Mar Arábico em meio a tensão militar

Washington afirma que a aeronave se aproximou de forma agressiva de porta-aviões.

Redação e AFP
Há 44 minutos
Epstein é um homem de cabelos grisalhos apontando pela janela de um avião particular, com uma mulher sentada ao seu lado. Imagem é usada para matéria sobre tentativa de aliciar modelos no Brasil.
Mundo

Novos documentos sobre Jeffrey Epstein mostram plano para aliciar modelos do Brasil

O magnata teria um contato no Brasil que prostituía jovens e menores de idade e as levava para festas nos EUA.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Júnior Pena produz conteúdo voltado a brasileiros que vivem nos Estados Unidos.
Mundo

Influenciador brasileiro Júnior Pena é preso pelo ICE nos EUA

Prisão ocorreu em Nova Jérsei e teria sido motivada por erro em audiência de regularização, segundo amigo do criador de conteúdo.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Foto de Mounjaro.
Mundo

Reino Unido alerta para pancreatite e mortes associadas a Wegovy e Mounjaro

Agência reguladora britânica afirma que médicos e pacientes precisam estar cientes sobre o risco.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
‘Batman’ protesta contra ICE em prefeitura da Califórnia
Mundo

‘Batman’ protesta contra ICE em prefeitura da Califórnia

ICE é o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Particulas animadas de células vermelhas, brancas e um vírus branco.
Mundo

Vírus Nipah: Restrições de viagens à Índia não são necessárias, afirma OMS

Entidade aponta que os riscos de propagação do vírus são baixos e diz não haver provas de aumento de transmissão entre humanos.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Foto de avião que caiu na Colômbia deixando 15 mortos.
Mundo

Avião cai na Colômbia deixando 15 mortos

Ao todo, a aeronave transportava 13 passageiros e dois tripulantes.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Cena do filme Contágio.
Mundo

Vírus Nipah, que acende alerta na Índia, já inspirou filme; entenda

O patógeno infectou ao menos cinco profissionais de um hospital e colocou cerca de 100 pessoas em quarentena.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Matheus Silveira sorridente com óculos de sol e jaqueta de inverno em uma paisagem nevada com montanhas e árvores.
Mundo

Brasileiro detido pelo ICE é transferido e família perde contato

Preso durante entrevista de green card, Matheus Silveira deve ser levado à Louisiana enquanto parentes buscam apoio consular.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Imagem de Donald Trump para uma matéria sobre porta-aviões no Oriente Médio.
Mundo

EUA enviam porta-aviões e navios ao Oriente Médio para monitorar Irã

Aeronaves pousaram nesta segunda-feira (26).

Redação e AFP
26 de Janeiro de 2026
Dois profissionais de saúde usando equipamentos de proteção individual transferindo o corpo de uma pessoa que morreu de infecção pelo vírus Nipah em um hospital particular da índia.
Mundo

Veja o que se sabe sobre o vírus Nipah, registrado na Índia e altamente letal

A infecção já provocou epidemias no final dos anos 1990.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Ilustração microscópica mostrando partículas virais esféricas com superfície texturizada, em tons de rosa e dourado, flutuando em um fundo desfocado de cores quentes.
Mundo

Índia entra em alerta após confirmar cinco casos do vírus letal Nipah; veja riscos

Médicos e enfermeiros foram infectados, enquanto 100 pessoas devem fazer quarentena.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Alex era enfermeiro intensivista e residia em Minneapolis.
Mundo

Homem morto pelo ICE em Minneapolis era cidadão americano e enfermeiro de UTI

A morte de Alex Pretti é a segunda causada por agentes federais na cidade em menos de um mês.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Foto de protestos em Minnesota.
Mundo

Homem é baleado e morre durante operação do ICE em Minneapolis, nos Estados Unidos

Governador do estado de Minnesota criticou ação do Serviço de Imigração.

Redação
24 de Janeiro de 2026
Colagem mostra imagem icebergs flutuam na água ao largo de Nuuk, Groenlândia, em 7 de março de 2025, ao lado de imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Mundo

Trump diz que 'concebeu marco' de futuro acordo sobre Groenlândia com a Otan

Presidente retirou as ameaças de impor novas tarifas para vários países europeus.

Diário do Nordeste/AFP
21 de Janeiro de 2026
foto de acidente entre trens na Espanha, na região da Andaluzia.
Mundo

Acidente entre trens na Espanha deixa ao menos 39 mortos

Pelo menos 123 pessoas ficaram feridas, cinco delas em estado grave e 24 em estado crítico.

Redação e AFP
19 de Janeiro de 2026
Crime ocorreu em outubro de 2025.
Mundo

Imagens inéditas do Roubo ao Museu do Louvre são divulgadas; veja

Gravações foram compartilhadas pelo canal francês TF1.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Vista aérea mostra fumaça e chamas saindo de casas atingidas por incêndio florestal em Concepción, Chile, em 18 de janeiro de 2026.
Mundo

Gabriel Boric decreta estado de catástrofe no Chile por incêndios no sul do país

As chamas começaram na tarde do sábado (17) e avançaram pela madrugada, atingindo vários povoados.

Redação e AFP
18 de Janeiro de 2026
Policiais estaduais formam uma fila na rua em Minneapolis, Minnesota, em 14 de janeiro de 2026, após manifestantes entrarem em confronto com as autoridades federais após o tiroteio de um homem venezuelano por um agente do Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Mundo

Policial atira em imigrante durante operação em Minneapolis, nos EUA

O homem, natural da Venezuela, ainda conseguiu fugir de operação.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Imagem do acidente.
Mundo

Tragédia na Tailândia: queda de guindaste sobre trem deixa ao menos 32 mortos

Acidente ocorreu durante obras de ferrovia de alta velocidade e provocou descarrilamento de composição que ligava Bangcoc ao nordeste do país.

Redação e AFP
14 de Janeiro de 2026