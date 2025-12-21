Foto de Trump some de divulgação de arquivos sobre Jeffrey Epstein no site do governo

Uma fotografia que mostra o rosto do presidente Donald Trump, incluída na divulgação de arquivos investigativos sobre o predador sexual Jeffrey Epstein, deixou de aparecer no site do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). A imagem estava entre mais de uma dúzia de arquivos publicados na sexta-feira (19) e que, posteriormente, desapareceram da página oficial do órgão.

A foto fazia parte de um conjunto de documentos divulgados pelo DOJ e mostrava uma mesa com diversas fotografias, emolduradas e outras não, além de outros itens. Entre os arquivos, havia ao menos duas que exibiam claramente o rosto de Trump. No sábado, legisladores notaram que o arquivo não estava mais disponível no site.

“Esta foto, arquivo 468, dos arquivos Epstein que inclui Donald Trump aparentemente foi removida do release do DOJ”, afirmaram democratas do Comitê de Supervisão da Câmara em uma postagem na rede social X.

Segundo a Associated Press, pelo menos 16 arquivos desapareceram do site do DOJ no sábado, incluindo a foto que mostrava Trump. A divulgação feita na sexta representou apenas uma pequena parte do grande volume de documentos que precisam ser tornados públicos dentro do prazo estabelecido pela Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, que determina que o DOJ divulgue todos os arquivos relacionados ao caso.

No início do sábado, o departamento deu continuidade à liberação parcial de novos documentos ligados à investigação.

Audiências por descumprimento de legislação

Diante disso, o Congresso avalia a possibilidade de realizar audiências de impeachment contra a procuradora-geral Pam Bondi e o vice-procurador-geral Todd Blanche, caso a divulgação não esteja em conformidade com a lei. A informação foi dada pelo deputado Ro Khanna, democrata da Califórnia, na sexta-feira.

“O que precisamos é de um cronograma claro de quando o restante dos documentos será divulgado e uma explicação para por que não foram divulgados todos hoje”, disse Khanna durante uma coletiva de imprensa após a liberação dos arquivos.

O deputado Thomas Massie, republicano do Kentucky, que co-patrocinou com Khanna o projeto de lei da Câmara que ordenou ao Departamento de Justiça a divulgação dos documentos, acusou o DOJ de desrespeitar abertamente a legislação.

“Compare a Lei de Transparência dos Arquivos Epstein que orienta o DOJ a fornecer comunicações internas sobre suas decisões versus a carta do DOJ ao Congresso alegando privilégio para omitir materiais relacionados a decisões, porque não foram especificados por lei”, escreveu Massie em uma postagem no X.

Melania e Trump em fotos

Segundo a rede de TV CNBC, entre os materiais associados ao caso Epstein, há imagens históricas que mostram Donald Trump e a então namorada — e futura esposa —, a ex-modelo Melania Knauss, ao lado do financista Jeffrey Epstein e da socialite britânica Ghislaine Maxwell no clube Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida, em 12 de fevereiro de 2000.

Embora Trump tenha sido amigo de Epstein no passado, o presidente não foi acusado de má conduta e negou ter conhecimento dos abusos sexuais cometidos por Epstein contra meninas e mulheres menores de idade.

Ex-presidente Bill Clinton também estava em fotos

Além de Trump, o ex-presidente Bill Clinton também aparece em várias fotografias divulgadas na sexta-feira, sem que esteja claro quando ou onde foram tiradas.

Em uma delas, Clinton aparece sentado em uma cadeira ao lado de uma jovem, que estava sentada no apoio de braço. Assim como Trump, Clinton não foi acusado de irregularidades relacionadas ao caso Epstein.

O porta-voz de Clinton, Angel Urena, comentou o assunto na sexta-feira: “A Casa Branca não esconde esses arquivos há meses, apenas para descartá-los tarde numa sexta-feira para proteger Bill Clinton. É sobre se proteger do que vem a seguir, ou do que vão tentar esconder para sempre. Então eles podem divulgar quantas fotos granuladas de mais de 20 anos quiserem, mas isso não é sobre Bill Clinton".