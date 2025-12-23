Greta Thunberg é presa durante manifestação pró-Palestina

A ativista sueca Greta Thunberg foi presa em Londres, nesta terça-feira (23), durante uma manifestação em apoio a militantes presos do grupo Palestine Action, organização pró-Palestina considerada "terrorista" no Reino Unidos.

Sem revelar o nome da jovem, a polícia local confirmou que uma mulher de 22 anos foi presa por exibir um objeto em apoio a uma instituição proibida.

O ato foi organizado em solidariedade a oito integrantes do Palestine Action, com idades entre 20 e 31 anos, que estão presos e aguardam julgamento por organizarem ações em nome do grupo. Recentemente, eles iniciaram uma greve de fome.

O que motivou prisão de Greta Thunberg?

Um porta-voz da associações Defend Our Juries e Prisoners for Palestine detalhou que a jovem segurava um cartaz, com a frase "apoio aos presos do Palestine Action. Sou contra o genocídio", quando foi detida com base na lei antiterrorismo britânica.

Em julho deste ano, a organização foi incluída na lista de grupos considerados "terroristas" no Reino Unido, após atos de vandalismo.

Segundo lei britânica, qualquer ato de apoio à instituição pode ser punido com pena de até seis meses de prisão.

Greta Thunberg é a primeira figura de grande destaque a ser detida nesse contexto. Imagens divulgadas nas redes sociais a mostram sentada no chão segurando o cartaz.

Além da ativista sueca, mais de 2 mil pessoas foram detidas durante as dezenas de manifestações organizadas em apoio ao Palestine Action.