Quem são as vítimas do ataque que deixou 15 mortos na Austrália?

As vítimas tinham entre 10 e 87 anos, incluindo franceses, eslovacos e israelenses.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:08)
Mundo
Imagem mostra as nove vítimas identificadas no ataque em Sydney.
Legenda: Até o momento, as autoridades e a mídia divulgaram os nomes de nove das 15 vítimas civis do ataque terroristas em Bondi Beach, Sydney.
Foto: Reprodução/ Redes Sociais.

Nesse domingo (14), um ataque a tiros durante uma celebração judaica de Hannukah, deixou 15 mortos e outros diversos feridos na praia do Bondi, na Austrália. O caso está sendo classificado como terrorista pelas autoridades locais.

Os atiradores Sajid e Naveed Akram são apontados como pai e filho, de 50 e 24 anos, respectivamente. De acordo com o comissário de polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, o homem mais velho morreu durante a ação, o mais novo está no hospital.

Até o momento, as autoridades e a mídia divulgaram os nomes de nove das 15 vítimas civis do ataque terroristas em Bondi Beach, Sydney.

Veja quem são as vítimas

Matilda Britvan

Criança branca com pintura de rosto de um golfinho azul. Ela tem cabelos castanhos curtos e sorri para a foto.
Legenda: Matilda é a vítima mais jovem do ataque terrorista.
Foto: Reprodução.

É a vítima mais jovem identificada. Ela e sua irmã, Summer, de seis anos, estavam aproveitando as comemorações no momento do ataque. Matilda foi baleada na frente de sua irmã.

Rabino Eli Schlanger

Rabino de barba castanha e chapeu coco preto sentado lendo para um senhor de cabelo branco e blusa branca.
Legenda: Rabino Eli foi um dos principais organizadores do Hannukah.
Foto: Reprodução.

Eli Schlanger, de 41 anos, era um rabino que trabalhava como capelão. Ele ajudou a organizar o evento de Hanukkah de domingo (14). Ele deixa a esposa e cinco filhos; o mais novo tem apenas seis semanas de vida.

O rabino Menachem Dadon, cuja filha foi baleada, mas sobreviveu, disse que segurou Schlanger nos braços enquanto ele morria.

Rabino Yaakov Levitan

Homem branco de óculos, barba longa e cabelo castanho, usando blusa branca e sorrindo para a foto.
Legenda: A morte de Yaakov foi confirmada pelo Chabad.
Foto: Reprodução.

Yaakov Levitan foi mais um rabino morto no ataque terrorista, confirmou o Chabad. Ele atuou como secretário do centro Sydney Beth Din, em Bondi Beach.

Alex Kleytman, sobrevivente do Holocausto

Casal de idosos brancos. O homem é quase careca e veste blusa longa preta, e a mulher tem cabelo curto castanho, usa óculos e veste roupa vermelha.
Foto: Reprodução.

Alex Kleytman, de 87 anos, é a vítima mais velha do tiroteio. Ele era sobrevivente do Holocausto. Também sobreviveu ao genocídio na Sibéria com sua mãe e seu irmão mais novo.

Ex-policial Peter Meagher

Homem branco de boné branco com escudo de time preto e branco e jaqueta preta com mesmo símbolo.
Legenda: Peter trabalhava como fotógrafo freelancer no Hannukah.
Foto: Reprodução.

Peter Meagher, ex-policial, voluntário e gerente do Randwick Rugby, estava trabalhando como fotógrafo freelancer no evento de Hanukkah.

Bisavô Tibor Weitzen

Casal da terceira idade brancos. Homem tem bigode branco e usa óculos e camisa quadriculada preta e branca. Mulher tem cabelos curtos e louros, usa óculos e está com blusa azul de mangas pretas.
Legenda: Tibor era membro da sinagoga local.
Foto: Reprodução.

Tibor Weitzen, de 78 anos, foi identificado como uma das 15 pessoas mortas em Bondi. Segundo relatos, ele morreu protegendo uma amiga da família, que também perdeu a vida. A neta de Weitzen disse à imprensa internacional que sua família está “devastada” com a morte.

Cidadão francês Dan Elkayam

Jovem branco de barba e bigode castanhos sorrindo para foto. Ele veste blusa desabotoada azul marinho e boné verde para trás.
Legenda: O ministro das Relações Exteriores da França confirmou a morte de Dan.
Foto: Reprodução.

Segundo o jornal Le Parisien relata que Elkayam, que era judeu, tinha 27 anos e havia se mudado para a Austrália cerca de um ano antes para trabalhar como engenheiro.

O presidente francês Emmanuel Macron identificou, junto ao clube de futebol de Sydney, o cidadão francês Dan Elkayam entre as vítimas.

O ministro das  Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, disse que o país estava de luto com Elkayam e descreveu o tiroteio como "desprezível".

Reuven Morrison

Homem de cabelo, barba e bigode brancos, com roupa e jaqueta preta e chapéu típico da cultura judáica também preto.
Legenda: O empresários buscava uma vida segura na Austrália.
Foto: Reprodução.

Morrison era um imigrante da União Soviética e foi identificado como mais uma vítima do ataque terrorista. Ele dividia o seu tempo entre Sydney e Melbourne e era membro da comunidade.

Marika Pogany

Marika Pogany de óculos posando para foto.
Legenda: Aos 82 anos, ela foi voluntária do programa Meals on Wheels por uma década.
Foto: Redes Sociais.

Marika Pogany, de 82 anos, estava sentada na primeira fila do evento quando foi baleada. Pogany era voluntária do programa Meals on Wheels há uma década e ganhou vários prêmios de reconhecimento por seus anos de serviço à comunidade judaica, após entregar mais de 12.000 refeições kosher.

 

