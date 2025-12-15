Quem são as vítimas do ataque que deixou 15 mortos na Austrália?

Nesse domingo (14), um ataque a tiros durante uma celebração judaica de Hannukah, deixou 15 mortos e outros diversos feridos na praia do Bondi, na Austrália. O caso está sendo classificado como terrorista pelas autoridades locais.

Os atiradores Sajid e Naveed Akram são apontados como pai e filho, de 50 e 24 anos, respectivamente. De acordo com o comissário de polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, o homem mais velho morreu durante a ação, o mais novo está no hospital.

Até o momento, as autoridades e a mídia divulgaram os nomes de nove das 15 vítimas civis do ataque terroristas em Bondi Beach, Sydney.

Veja quem são as vítimas

Matilda Britvan

Legenda: Matilda é a vítima mais jovem do ataque terrorista. Foto: Reprodução.

É a vítima mais jovem identificada. Ela e sua irmã, Summer, de seis anos, estavam aproveitando as comemorações no momento do ataque. Matilda foi baleada na frente de sua irmã.

Rabino Eli Schlanger

Legenda: Rabino Eli foi um dos principais organizadores do Hannukah. Foto: Reprodução.

Eli Schlanger, de 41 anos, era um rabino que trabalhava como capelão. Ele ajudou a organizar o evento de Hanukkah de domingo (14). Ele deixa a esposa e cinco filhos; o mais novo tem apenas seis semanas de vida.

O rabino Menachem Dadon, cuja filha foi baleada, mas sobreviveu, disse que segurou Schlanger nos braços enquanto ele morria.

Rabino Yaakov Levitan

Legenda: A morte de Yaakov foi confirmada pelo Chabad. Foto: Reprodução.

Yaakov Levitan foi mais um rabino morto no ataque terrorista, confirmou o Chabad. Ele atuou como secretário do centro Sydney Beth Din, em Bondi Beach.

Alex Kleytman, sobrevivente do Holocausto

Foto: Reprodução.

Alex Kleytman, de 87 anos, é a vítima mais velha do tiroteio. Ele era sobrevivente do Holocausto. Também sobreviveu ao genocídio na Sibéria com sua mãe e seu irmão mais novo.

Ex-policial Peter Meagher

Legenda: Peter trabalhava como fotógrafo freelancer no Hannukah. Foto: Reprodução.

Peter Meagher, ex-policial, voluntário e gerente do Randwick Rugby, estava trabalhando como fotógrafo freelancer no evento de Hanukkah.

Bisavô Tibor Weitzen

Legenda: Tibor era membro da sinagoga local. Foto: Reprodução.

Tibor Weitzen, de 78 anos, foi identificado como uma das 15 pessoas mortas em Bondi. Segundo relatos, ele morreu protegendo uma amiga da família, que também perdeu a vida. A neta de Weitzen disse à imprensa internacional que sua família está “devastada” com a morte.

Cidadão francês Dan Elkayam

Legenda: O ministro das Relações Exteriores da França confirmou a morte de Dan. Foto: Reprodução.

Segundo o jornal Le Parisien relata que Elkayam, que era judeu, tinha 27 anos e havia se mudado para a Austrália cerca de um ano antes para trabalhar como engenheiro.

O presidente francês Emmanuel Macron identificou, junto ao clube de futebol de Sydney, o cidadão francês Dan Elkayam entre as vítimas.

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, disse que o país estava de luto com Elkayam e descreveu o tiroteio como "desprezível".

Reuven Morrison

Legenda: O empresários buscava uma vida segura na Austrália. Foto: Reprodução.

Morrison era um imigrante da União Soviética e foi identificado como mais uma vítima do ataque terrorista. Ele dividia o seu tempo entre Sydney e Melbourne e era membro da comunidade.

Marika Pogany

Legenda: Aos 82 anos, ela foi voluntária do programa Meals on Wheels por uma década. Foto: Redes Sociais.

Marika Pogany, de 82 anos, estava sentada na primeira fila do evento quando foi baleada. Pogany era voluntária do programa Meals on Wheels há uma década e ganhou vários prêmios de reconhecimento por seus anos de serviço à comunidade judaica, após entregar mais de 12.000 refeições kosher.