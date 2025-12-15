Quem são as vítimas do ataque que deixou 15 mortos na Austrália?
As vítimas tinham entre 10 e 87 anos, incluindo franceses, eslovacos e israelenses.
Nesse domingo (14), um ataque a tiros durante uma celebração judaica de Hannukah, deixou 15 mortos e outros diversos feridos na praia do Bondi, na Austrália. O caso está sendo classificado como terrorista pelas autoridades locais.
Os atiradores Sajid e Naveed Akram são apontados como pai e filho, de 50 e 24 anos, respectivamente. De acordo com o comissário de polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, o homem mais velho morreu durante a ação, o mais novo está no hospital.
Até o momento, as autoridades e a mídia divulgaram os nomes de nove das 15 vítimas civis do ataque terroristas em Bondi Beach, Sydney.
Veja quem são as vítimas
Matilda Britvan
É a vítima mais jovem identificada. Ela e sua irmã, Summer, de seis anos, estavam aproveitando as comemorações no momento do ataque. Matilda foi baleada na frente de sua irmã.
Rabino Eli Schlanger
Eli Schlanger, de 41 anos, era um rabino que trabalhava como capelão. Ele ajudou a organizar o evento de Hanukkah de domingo (14). Ele deixa a esposa e cinco filhos; o mais novo tem apenas seis semanas de vida.
O rabino Menachem Dadon, cuja filha foi baleada, mas sobreviveu, disse que segurou Schlanger nos braços enquanto ele morria.
Rabino Yaakov Levitan
Yaakov Levitan foi mais um rabino morto no ataque terrorista, confirmou o Chabad. Ele atuou como secretário do centro Sydney Beth Din, em Bondi Beach.
Alex Kleytman, sobrevivente do Holocausto
Alex Kleytman, de 87 anos, é a vítima mais velha do tiroteio. Ele era sobrevivente do Holocausto. Também sobreviveu ao genocídio na Sibéria com sua mãe e seu irmão mais novo.
Ex-policial Peter Meagher
Peter Meagher, ex-policial, voluntário e gerente do Randwick Rugby, estava trabalhando como fotógrafo freelancer no evento de Hanukkah.
Bisavô Tibor Weitzen
Tibor Weitzen, de 78 anos, foi identificado como uma das 15 pessoas mortas em Bondi. Segundo relatos, ele morreu protegendo uma amiga da família, que também perdeu a vida. A neta de Weitzen disse à imprensa internacional que sua família está “devastada” com a morte.
Cidadão francês Dan Elkayam
Segundo o jornal Le Parisien relata que Elkayam, que era judeu, tinha 27 anos e havia se mudado para a Austrália cerca de um ano antes para trabalhar como engenheiro.
O presidente francês Emmanuel Macron identificou, junto ao clube de futebol de Sydney, o cidadão francês Dan Elkayam entre as vítimas.
O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, disse que o país estava de luto com Elkayam e descreveu o tiroteio como "desprezível".
Reuven Morrison
Morrison era um imigrante da União Soviética e foi identificado como mais uma vítima do ataque terrorista. Ele dividia o seu tempo entre Sydney e Melbourne e era membro da comunidade.
Marika Pogany
Marika Pogany, de 82 anos, estava sentada na primeira fila do evento quando foi baleada. Pogany era voluntária do programa Meals on Wheels há uma década e ganhou vários prêmios de reconhecimento por seus anos de serviço à comunidade judaica, após entregar mais de 12.000 refeições kosher.