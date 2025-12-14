'Herói genuíno': quem é o homem que desarmou atirador em ataque em Sydney

O homem que desarmou um atirador em um ataque criminoso que deixou 11 mortos, em Sydney, na Austrália, neste domingo (14), foi identificado como Ahmed al Ahmed, um comerciante de frutas de 43 anos, que mora no sul da cidade australiana.

O Governador do estado australiano de Nova Gales do Sul, Chris Minns, chamou o homem de "heroi genuíno", conforme informações divulgadas pelos portais G1 e CBN.

Esse homem é um herói genuíno e não tenho dúvidas de que muitas, muitas pessoas estão vivas esta noite graças à sua bravura." Chris Minns Governador do estado australiano de Nova Gales do Sul

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento exato em que Ahmed al Ahmed se aproxima de um atirador e o desarma. Ahmed foi baleado e levado ao hospital, mas se recupera bem.

"É a cena mais inacreditável que já vi: um homem se aproximando de um atirador que havia disparado contra a comunidade e, sozinho, o desarmando, colocando sua própria vida em risco para salvar a vida de inúmeras outras pessoas", afirmou Minns.

Pelo menos 11 pessoas foram mortas por atiradores, na praia Bondi Beach, durante a celebração do festival judaico de Hanukkah. Um suspeito foi morto e o outro foi baleado.

Ataque à comunidade judaica

Cerca de 12 pessoas morreram e outras 29 ficaram feridas durante tiroteio na praia de Bondi, em Sydney, capital da Austrália. O ataque foi registrado na noite deste domingo (14), horário local. Segundo o jornal The Guardian, no local, acontecia um evento da comunidade judaica.

A polícia australiana afirma que o tiroteio foi um "incidente terrorista", segundo a AFP. Em entrevista coletiva realizada neste domingo (14), o primeiro-ministro do estado de Nova Gales do Sul, Chris Minns, afirmou que os terroristas tinha como alvo a comunidade judaica local no primeiro dia do Hanukkah.

O que deveria ter sido uma “noite de paz e alegria” foi “destruída por este ataque horrível e maligno. Nossos corações sangram pela comunidade judaica da Austrália esta noite”, disse Mins.

O comissário de polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, confirmou que há dois suspeitos conhecidos; um está morto, enquanto o outro está em estado grave no hospital sob custódia. A polícia está investigando se houve um terceiro autor no ataque. As informações são do portal CNN.

A polícia também identificou um dispositivo explosivo improvisado, encontrado em um carro de um dos suspeitos.

O presidente de Israel, Isaac Herzog, classificou o tiroteio como um "ataque muito cruel contra judeus que foram acender a primeira vela de Hanukkah na praia de Bondi".

Em um discurso proferido em um evento em Jerusalém, Herzog pediu à Austrália que "lutasse contra a enorme onda de antissemitismo que assola a sociedade australiana".

O Ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, publicou no X que o ataque foi "resultado da onda antissemita nas ruas da Austrália nos últimos dois anos... O governo australiano, que recebeu inúmeros sinais de alerta, precisa cair em si!".

