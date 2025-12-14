Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Herói genuíno': quem é o homem que desarmou atirador em ataque em Sydney

Pelo menos 11 pessoas foram mortas em uma festa. Um atirador também acabou morto.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
A imagem, print de um vídeo, mostra um homem com blusa branca tentando desarmar um homem com blusa preta, que portava uma arma de fogo longa.
Legenda: Um vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o momento exato em que Ahmed al Ahmed se aproxima de um atirador e o desarma.
Foto: Reprodução.

O homem que desarmou um atirador em um ataque criminoso que deixou 11 mortos, em Sydney, na Austrália, neste domingo (14), foi identificado como Ahmed al Ahmed, um comerciante de frutas de 43 anos, que mora no sul da cidade australiana.

O Governador do estado australiano de Nova Gales do Sul, Chris Minns, chamou o homem de "heroi genuíno", conforme informações divulgadas pelos portais G1 e CBN.

Esse homem é um herói genuíno e não tenho dúvidas de que muitas, muitas pessoas estão vivas esta noite graças à sua bravura."
Chris Minns
Governador do estado australiano de Nova Gales do Sul

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento exato em que Ahmed al Ahmed se aproxima de um atirador e o desarma. Ahmed foi baleado e levado ao hospital, mas se recupera bem.

"É a cena mais inacreditável que já vi: um homem se aproximando de um atirador que havia disparado contra a comunidade e, sozinho, o desarmando, colocando sua própria vida em risco para salvar a vida de inúmeras outras pessoas", afirmou Minns.

Pelo menos 11 pessoas foram mortas por atiradores, na praia Bondi Beach, durante a celebração do festival judaico de Hanukkah. Um suspeito foi morto e o outro foi baleado.

Ataque à comunidade judaica

Cerca de 12 pessoas morreram e outras 29 ficaram feridas durante tiroteio na praia de Bondi, em Sydney, capital da Austrália. O ataque foi registrado na noite deste domingo (14), horário local. Segundo o jornal The Guardian, no local, acontecia um evento da comunidade judaica.

A polícia australiana afirma que o tiroteio foi um "incidente terrorista", segundo a AFP. Em entrevista coletiva realizada neste domingo (14), o primeiro-ministro do estado de Nova Gales do Sul, Chris Minns, afirmou que os terroristas tinha como alvo a comunidade judaica local no primeiro dia do Hanukkah.

O que deveria ter sido uma “noite de paz e alegria” foi “destruída por este ataque horrível e maligno. Nossos corações sangram pela comunidade judaica da Austrália esta noite”, disse Mins.

O comissário de polícia de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon, confirmou que há dois suspeitos conhecidos; um está morto, enquanto o outro está em estado grave no hospital sob custódia. A polícia está investigando se houve um terceiro autor no ataque. As informações são do portal CNN.

A polícia também identificou um dispositivo explosivo improvisado, encontrado em um carro de um dos suspeitos.

Veja também

teaser image
Mundo

Japão suspende alerta de tsunami após registrar forte terremoto

teaser image
Mundo

Avião aterrissa em carro ao tentar pouso de emergência nos EUA

teaser image
Mundo

Ataque a tiros em universidade dos EUA deixa mortos e feridos em estado crítico

O presidente de Israel, Isaac Herzog, classificou o tiroteio como um "ataque muito cruel contra judeus que foram acender a primeira vela de Hanukkah na praia de Bondi".

Em um discurso proferido em um evento em Jerusalém, Herzog pediu à Austrália que "lutasse contra a enorme onda de antissemitismo que assola a sociedade australiana".

O Ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, publicou no X que o ataque foi "resultado da onda antissemita nas ruas da Austrália nos últimos dois anos... O governo australiano, que recebeu inúmeros sinais de alerta, precisa cair em si!".

VEJA IMAGENS DO ATAQUE

Ataque a tiros em Bondi Beach.
Foto: MIKE ORTIZ / UGC / AFP.

Ataque a tiros em Bondi Beach.
Foto: MIKE ORTIZ / UGC / AFP.

Assuntos Relacionados
A imagem, print de um vídeo, mostra um homem com blusa branca tentando desarmar um homem com blusa preta, que portava uma arma de fogo longa.
Mundo

'Herói genuíno': quem é o homem que desarmou atirador em ataque em Sydney

Pelo menos 11 pessoas foram mortas em uma festa. Um atirador também acabou morto.

Redação
Há 1 hora
candelabro de nove pontas chamado de hanukkiah pelos judeus
Mundo

Saiba o que é Hanukkah, celebração judaica alvo de tiroteio na Austrália

Até o momento, 12 pessoas morreram.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Tiroteio em praia da Austrália.
Mundo

Ataque a tiros em Bondi Beach deixa 12 mortos na Austrália

No local acontecia um evento judaico.

Redação e AFP
14 de Dezembro de 2025
Policiais no local do tiroteio que deixou duas pessoas mortas e pelo menos oito feridas na Universidade Brown, em 13 de dezembro de 2025, em Providence, Rhode Island.
Mundo

Ataque a tiros em universidade dos EUA deixa mortos e feridos em estado crítico

Até a noite deste sábado (13), o responsável pelo ataque seguia foragido.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Paraquedista fica preso na cauda de avião na Austrália
Mundo

Paraquedista fica preso na cauda de avião na Austrália

O caso aconteceu em setembro, mas as imagens só foram divulgadas nessa quinta-feira (11).

Redação e AFP
12 de Dezembro de 2025
Mortes de 400 cegonhas em Madri levantam suspeita de gripe aviária; veja vídeo
Mundo

Mortes de 400 cegonhas em Madri levantam suspeita de gripe aviária; veja vídeo

Medidas de vigilância sanitária serão reforçadas caso se confirme o contágio.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Felipe Menegaz Rodrigues é brasileiro e estava muito próximo do local do acidente.
Mundo

Brasileiro escapa por pouco de avião que caiu sobre carro nos EUA

Aeronave atingiu carro em rodovia da Flórida durante pouso forçado.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Avião pousando em rodovia dos EUA.
Mundo

Avião aterrissa em carro ao tentar pouso de emergência nos EUA

O motorista do veículo foi socorrido com ferimentos leves.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Terremoto de magnitude 7,5 deixa 30 feridos no Japão
Mundo

Terremoto de magnitude 7,5 deixa 30 feridos no Japão

Foram registradas ondas de tsunami de até 70 centímetros.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Elefantes ajudam em resgate após tragédia de enchentes na Indonésia
Mundo

Elefantes ajudam em resgate após tragédia de enchentes na Indonésia

As fortes chuvas que assolam o país há semanas deixaram regiões destruídas.

Diário do Nordeste/AFP
09 de Dezembro de 2025
Explosão de bateria causa incêndio e deixa mortos em prédio na Indonésia
Mundo

Explosão de bateria causa incêndio e deixa mortos em prédio na Indonésia

Autoridades locais apontaram que ao menos 20 pessoas morreram.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Imagem de uma vista geral de um incêndio que começou após um terremoto na cidade de Aomori, no Japão, em 8 de dezembro de 2025.
Mundo

Japão suspende alerta de tsunami após registrar forte terremoto

A Agência Meteorológica Japonesa (JMA) registrou ondas de até 70 centímetros depois do sismo.

Redação e AFP
08 de Dezembro de 2025
Foto que contém Patrice Talon, presidente do Benim.
Mundo

Governo do Benim anuncia 'fracasso' de tentativa de golpe de Estado

Grupo de militares afirmava ter tomado o poder no país africano.

Redação e AFP
07 de Dezembro de 2025
Frank O. Gehry.
Mundo

Morre aos 96 anos Frank O. Gehry, um dos principais nomes da arquitetura mundial

Frank morreu em decorrência de uma doença respiratória.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Imagem mostra papa Leão XIV sorrindo e ajustando seu solidéu branco com a mão direita, onde um anel proeminente é visível.
Mundo

Papa assina nova orientação sobre sexo no casamento

Documento guia católicos em relação ao papel do ato sexual no matrimônio.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Presidente do México.
Mundo

México tem aumento de salário e redução de jornada de trabalho

O país também dobrou o período mínimo legal de férias remuneradas.

Redação e AFP
03 de Dezembro de 2025
A imagem de mulher irritada ilustra o termo rage bait, escolhido como a palavra do ano de 2025 pelo dicionário Oxford.
Mundo

Você sabe o que é 'rage bait'? Descubra a palavra do ano de 2025

Termo que descreve conteúdos feitos para provocar indignação vence eleição da Oxford.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem de quatro prédios incendiados com grupo de voluntários vestidos de branco na frente, formando uma fila.
Mundo

13 pessoas são presas por suspeita de ligação com incêndio em Hong Kong

Equipamentos usados para a reforma dos prédios são cogitados como causa das altas proporções do episódio.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Mundo

Ataque em festa infantil deixa 4 mortos e 10 feridos nos Estados Unidos

Nenhum suspeito foi identificado até o momento.

Redação
30 de Novembro de 2025
Imagem de Donald Trump para matéria sobre pausa na imigração de pessoas do terceiro mundo.
Mundo

Trump diz que vai suspender 'permanentemente imigração de países do terceiro mundo'

O presidente dos Estados Unidos não especificou as nações afetadas.

Redação
28 de Novembro de 2025