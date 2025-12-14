Ataque a tiros em Bondi Beach deixa 12 mortos na Austrália

Cerca de 12 pessoas morreram e outras ficaram feridas durante tiroteio na praia de Bondi, em Sydney, capital da Austrália. O ataque foi registrado na noite deste domingo (14), horário local. Segundo o jornal The Guardian, no local, acontecia um evento da comunidade judaica.
A polícia australiana afirma que o tiroteio foi um "incidente terrorista", segundo a AFP.
O presidente Isaac Herzog classificou o tiroteio como um "ataque muito cruel contra judeus que foram acender a primeira vela de Hanukkah na praia de Bondi".
Em um discurso proferido em um evento em Jerusalém, Herzog pediu à Austrália que "lutasse contra a enorme onda de antissemitismo que assola a sociedade australiana".
O Ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, publicou no X que o ataque foi "resultado da onda antissemita nas ruas da Austrália nos últimos dois anos... O governo australiano, que recebeu inúmeros sinais de alerta, precisa cair em si!".
