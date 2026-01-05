Babá cearense foi morta por patroa em Portugal com golpes de bloco de cimento

A babá cearense Lucinete Freitas, de 55 anos, foi morta pela patroa, uma mulher de 43 anos, com golpes de bloco de cimento na cabeça, segundo informou nesta segunda-feira (5) o Ministério Público de Portugal. O órgão disse que a vítima era empregada doméstica da agressora, com quem possuía uma relação "conflituosa".

A mulher foi presa em flagrante pelo crime no dia 20 de dezembro. A cearense desapareceu no dia 5 de dezembro, e o corpo só foi encontrado no dia 18 de dezembro, na cidade de Amadora.

Segundo o MP português, a babá foi atraída com um falso de pretexto de uma carona, e patroa aproveitou para levá-la a um local ermo e de difícil acesso, "onde a agrediu violentamente na cabeça com um bloco de cimento, causando-lhe lesões que determinaram a morte".

Homicídio qualificado

Conforme a denúncia, após matar Lucinete, a mulher colocou entulho sobre o corpo para tentar esconder o cadáver, e depois fugiu. Ela ainda utilizou o celular da vítima e se passou por ela para escrever mensagens sobre uma viagem para Algarve com uma amiga.

A patroa brasileira foi denunciada por vilipêndio e ocultação de cadáver, falsidade ideológica e porte de arma proibida. O caso segue em investigação por meio do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Núcleo do MP de Amadora, com apoio da Polícia Judiciária.

Lucinete Freitas é natural de Aracoiaba, no Interior do Ceará, e havia se mudado para Portugal há cerca de 7 meses para procurar trabalho, segundo o marido Teodoro Júnior informou ao Diário do Nordeste. Teodoro e o filho do casal pretendiam se mudar para o país europeu ainda em 2025.

O homem chegou a ligar e mandar mensagens à esposa, mas não recebeu respostas, apesar de vê-la online no WhatsApp.