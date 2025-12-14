Saiba o que é Hanukkah, celebração judaica alvo de tiroteio na Austrália

Hanukkah, ou Chanucá, é uma celebração judaica que ocorre por oito dias. O rito também é conhecido como o "Festival das Luzes" e representa a luta da comunidade judaica pela liberdade de praticar sua religião. Neste domingo (14), judeus foram mortos durante essa celebração, na praia de Bondi, em Sydney, capital da Austrália.

O Hanukkah celebra a reconquista do Segundo Templo de Jerusalém após a vitória dos Macabeus contra os selêucidas, e o milagre do óleo que durou oito dias, acendendo a menorá

(candelabro de sete pontas e um conhecido símbolo do judaísmo) do Templo.

Na década de 160 A.C, o então rei Antíoco IV proibiu a religião e as práticas judaicas, obrigando que judeus adorassem os deuses gregos. Mataias, seu filho Judá Macabeu e seu exército (os Macabeus) se revoltaram, forçando Antíoco IV a sair da Judeia. Assim, recuperaram o Templo e liberaram que os judeus pudessem voltar às suas práticas religiosas.

Símbolos do Hanukkak

“O Festival das Luzes” tem como principal símbolo o candelabro de nove pontas chamado de hanukkiah (ou chanukiá). Quando o altar foi reconstruído por Macabeu e seu exército do templo de Jerusalém, os judeus puderam reacender as menorás que foram proibidas.

No entanto, conforme a tradição judaica, só havia óleo suficiente para acender a menorá por uma única noite. No entanto, a lenda conta que o óleo queimou por oito noites inteiras, sendo este o milagre de Hanukkah. Essa é a explicação também para que os festejos durem por oito noites.

Os judeus seguem a tradição de acender uma vela por noite do Hanukkah, utilizando a nona vela, que fica no meio, para acender as outras.

Outro símbolo da celebração é jogo de dreidel (pião de quatro lados). Quando Antíoco IV proibiu as práticas judaicas, também não se podia fazer a leitura e o estudo do texto sagrado do Torá. As comunidades, para estudá-lo em segredo, usavam o dreidel para despistar.

Veja também Mundo Paraquedista fica preso na cauda de avião na Austrália Mundo Mortes de 400 cegonhas em Madri levantam suspeita de gripe aviária; veja vídeo Mundo Ataque a tiros em universidade dos EUA deixa mortos e feridos em estado crítico

Quando acontece a celebração

Em 2025, o rito é celebrado do pôr do sol de 14 de dezembro até o pôr do sol de 22 de dezembro. No entanto, a cada ano as festas acontecem em dias diferentes do calendário gregoriano (o mais utilizado no mundo ocidental). Isso acontece porque as datas dos feriados judaicos são determinadas pelo antigo calendário hebraico.

O calendário hebraico é baseado nos ciclos lunares. É por isso que, embora o Hanukkah comece no mesmo dia todos os anos no calendário hebraico (dia 25 do mês judaico de Kislev), ele ocorre em uma data diferente do calendário gregoriano a cada ano.

Legenda: Celebração dura oito dias. Foto: MIKE ORTIZ / UGC / AFP.

SOBRE O ATAQUE

Cerca de 12 pessoas morreram e outras 29 ficaram feridas durante o tiroteio. O ataque foi registrado na noite deste domingo, horário local. Segundo o jornal The Guardian, no local, acontecia um evento da comunidade judaica.

A polícia australiana afirma que o tiroteio foi um "incidente terrorista", segundo a AFP. Em entrevista coletiva realizada neste domingo, o primeiro-ministro do estado de Nova Gales do Sul, Chris Minns, afirmou que os terroristas tinha como alvo a comunidade judaica local no primeiro dia do Hanukkah.

O que deveria ter sido uma “noite de paz e alegria” foi “destruida por este ataque horrível e maligno. Nossos corações sangram pela comunidade judaica da Austrália esta noite”, disse Mins.