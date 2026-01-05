Entenda julgamento de Maduro e esposa nos EUA; casal será defendido por criminalistas americanos

A Justiça estadunidense indicou dois advogados americanos para representarem Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores. O casal — sequestrado pelo governo norte-americano no sábado (3) — começou nesta segunda-feira (5) a ser julgado no Tribunal do Distrito Sul de Nova York por crimes relacionados a narcoterrorismo.

Conforme a imprensa estrangeira, o ex-presidente venezuelano é defendido nesta primeira audiência pelos criminalistas David Wilkstrom e Barry Pollack. Já Flores é representada por Mark Donnelly, conhecido por atuar em casos de "colarinho branco".

Veja também Mundo ONU discute crise na Venezuela em reunião de emergência; acompanhe ao vivo Mundo Venezuela determina prisão de envolvidos na captura de Nicolás Maduro

Como foi a sessão?

Logo no início da sessão, que durou cerca de meia hora, Maduro ouviu formalmente as quatro acusações que pesam contra ele, se declarou inocente e disse ainda ser presidente da Venezuela. Sua esposa também declarou inocência.

O advogado Barry Pollack afirmou perante o juiz que "há duvidas sobre a legalidade do sequestro militar" do cliente e adiantou que poderá pedir sua liberdade sob fiança, uma vez que Maduro tem problemas de saúde que necessitam de atenção.

Responsável pelo caso, o juiz Alvin Hellerstein ordenou que o ex-presidente venezuelano compareça novamente à Corte no dia 17 de março para a próxima audiência.

Veja também Mundo Trump ameaça Colômbia após captura de Maduro; Petro reage e fala em 'ameaça ilegítima'

Por quais crimes Maduro é julgado?

Maduro é acusado de conspirar para o narcoterrorismo. Ele também deve responder por posse de metralhadoras e de dispositivos destrutivos por conspirar para possuir esses equipamentos.

Os EUA alegam ainda que o ditador deposto e outros líderes venezuelanos teriam abusado de cargos de confiança pública para corromper instituições antes legítimas para importar toneladas de cocaína para o país.