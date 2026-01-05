ONU discute crise na Venezuela em reunião de emergência; acompanhe ao vivo

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) analisa, em reunião nesta segunda-feira (5), a legalidade da operação dos Estados Unidos no país que resultou na captura e deposição do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

A convocação da reunião foi realizada formalmente por Caracas, que citou a ação como uma "agressão criminosa" dos Estados Unidos.

Em declaração entregue ao Conselho, o Secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, expressou "profunda preocupação" com a situação da Venezuela.

“Estou profundamente preocupado com a possível intensificação da instabilidade no país, o potencial impacto na região e o precedente que isso pode criar para a forma como as relações entre os Estados são conduzidas. Acolho com satisfação e estou pronto para apoiar todos os esforços que visem ajudar os venezuelanos a encontrar um caminho pacífico para o futuro”, diz carta.

Maduro vai comparecer perante juiz

Ainda nesta segunda (5), Maduro e a esposa dele, Cilia Flores, devem comparecer a um tribunal em Manhattan.

Ele é acusação de crimes como narcoterrorismo, importação de cocaína, posse de metralhadoras e artefatos destrutivos e conspiração para uso dos armamentos contra os EUA.